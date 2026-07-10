¿Gilberto Mora es más grande que América y Chivas? el dato que revela la tremenda fama del mexicano

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 y su fama comenzó a crecer en redes sociales tras su participación con México en la Copa del Mundo, superando en números a los equipos grandes de la Liga MX.

Después de disputar cinco juegos en el torneo de la FIFA, el futbolista de los Xolos de Tijuana llegó a 6.4 millones de seguidores en sus redes sociales. Con esto superó al América, que tiene 6.3 millones de followers, y también dejó atrás a las Chivas, que acumulan 4.4 millones de seguidores. Los dos grandes de México son los más seguidos de la Liga MX y Gilberto Mora ya superó sus números.

El futbolista de Xolos regresó a casa después de su histórica participación mundialista. ı Foto: Instagram @gil_morita

¿Cuándo podría irse Gilberto Mora al futbol de Europa?

Gilberto Mora podría estar viviendo sus últimos partidos en el futbol mexicano antes de emprender una nueva aventura en su carrera para mudarse a Europa, aunque aún falta un tema importante para que pueda irse al viejo continente.

Morita aún tiene 17 años, así que tiene que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder negociar con cualquier club del extranjero, ya que la FIFA no permite que futbolistas menores de edad salgan de su país solos.

En cuanto el mediocampista mexicano cumpla los 18 años, podrá comenzar a negociar con la institución que busque sus servicios. Tras su participación en la Copa del Mundo 2026, dos grandes de la Premier League comenzaron a ofertar por Gilberto Mora para hacerse de sus servicios muy pronto.

DCO