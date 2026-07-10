“No tengo miedo de demostrar lo que sé hacer”: Alejandra Estudillo

Alejandra Estudillo es una de las clavadistas mexicanas más destacadas de la actualidad. Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en puerta, la originaria de Ixtacomitán, Chiapas, aseguró que la experiencia que tiene le ha brindado la seguridad suficiente para hacer el miedo a un lado y demostrar lo que es capaz de hacer.

“Me siento mucho más segura de mí misma, mucho más preparada. Creo que antes estaba la Ale un poco más tímida, un poco más reservada, un poco más callada. Pero esta vez voy con todo. No tengo miedo de demostrar lo que sé hacer, lo que hago todos los días y por lo que estoy trabajando”, aseguró Estudillo Torres en una videoconferencia.

Alejandra Estudillo y la serie de mayor dificultad en el mundo

Alejandra Estudillo es poseedora del mayor grado de dificultad entre las mujeres a nivel internacional. Al respecto, la mexicana dejó en claro que su mente está enfocada en perfeccionarlo, pues está segura que incluso puede hacerlo de mejor manera.

“Soy la mujer con más grado de dificultad en el mundo. La verdad es que pienso quedarme de esa manera, perfeccionarlo, porque sé que lo puedo hacer mucho mejor, todavía hay mucho margen de mejora”, comentó al respecto la chiapaneca.

Copa México de Clavados, última prueba para Estudillo previo a los Centroamericanos

Zapopan, Jalisco, recibe del 16 al 19 de julio la Copa México de Clavados, el último torneo para Alejandra Estudillo antes de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

“Es un evento importante porque nos ayudará a competir justo antes de los Juegos Centroamericanos porque te fogueas. Emocionada y creo que como selección vamos muy enfocados, muy fuertes y le echaremos muchas ganas, como siempre, todos damos nuestro mayor esfuerzo”, dijo la olímpica en París 2024 acerca de esta competencia.

Alejandra Estudillo, fan del futbol y de Lionel Messi

Con el Mundial de futbol en su recta final, Alejandra Estudillo reveló que en su momento quiso practicar dicho deporte y reconoció que es admiradora del argentino Lionel Messi.

“Me gusta mucho el futbol, quise practicar ese deporte, pero no se dio. Me puse triste cuando perdió México. Soy muy fan de Lionel Messi”, subrayó la clavadista chiapaneca, quien admitió sentir tristeza por la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en los octavos de final de Norteamérica 2026.

EVG