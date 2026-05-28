Alejandra Estudillo tendrá participación en el Nacional de Clavados y selectivo a los Juegos Centroamericanos

La clavadista olímpica y multimedallista mundial Alejandra Estudillo, representando al estado de Nuevo León, es una de las figuras presentes en el Campeonato Nacional de primera fuerza y selectivo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con sede en León, Guanajuato del 28 al 31 de mayo.

De acuerdo a la convocatoria, para la plataforma de 10 metros femenil y varonil, solo tiene carácter selectivo la prueba individual, por lo que Ale Estudillo buscará en esta prueba su clasificación a la justa regional en la rama femenil, donde se ha colocado como uno de los nuevos rostros de la prueba reina de los clavados a nivel mundial, por su fuerza, despegue de salida y alto grado de dificultad.

Alejandra Estudillo consiguió su primera medalla del 2026. ı Foto: Cortesía

En la prueba de sincronizados, ante la ausencia en el selectivo de su pareja mundialista Gaby Agúndez, compitió al lado de la veracruzana Samantha Jiménez, con quien logró el segundo lugar del nacional, con 265.56 puntos.

La preliminar y final de la plataforma individual femenil está programada para el próximo sábado en el Centro Acuático de León, Guanajuato, competencia en la que Ale Estudillo buscará el primer lugar del podio.

Esta competencia y los Juegos Centroamericanos y del Caribe ayudarán a la clavadista mexicana a continuar con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Buscará su clasificación al torneo el siguiente año.

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo ı Foto: Especial

¿Qué sigue para Gaby Agúndez, compañera de Alejandra Estudillo?

La medallista olímpica Gaby Agúndez decidió enfocarse en la Copa México de Guadalajara en julio, donde reaparecerá con Alejandra Estudillo en la plataforma de 10 metros sincronizados, y después preparar la temporada 2027 con el tiempo suficiente de una buena preparación física.

Su preparación para el siguiente le ayudará a enfrentar los clasificatorios olímpicos para la edición de Los Ángeles 2028 en óptima forma física, como serán el campeonato mundial y Juegos Panamericanos, decisión que respaldó su entrenador Iván Bautista y que comunicó a Ale Estudillo y autoridades.

Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo nos han regalado grandes momentos en los últimos años, pues se han consolidado como una pareja exitosa desde la plataforma de 10 metros y son esperanza de medalla para México en los próximos Juegos Olímpicos.

DCO