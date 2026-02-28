La dupla de Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo regresa a la plataforma en la Copa del Mundo de Clavados

La dupla de Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo regresaron a la plataforma de 10 metros sincronizados en la Copa del Mundo de Clavados con sede en Montreal, Canadá, en el top 5 del certamen de la World Aquatics.

Fue su primera competencia de este año juntas, y parte de un proceso de recuperación, después del retorno a la plataforma de la olímpica en París 2024, Alejandra Estudillo, quien se sometió a una cirugía de hombro a finales de octubre del año pasado, y a quien reconocemos su carácter para enfrentar meses intensos de rehabilitación.

🇲🇽 ¡Entrega y determinación en la plataforma!

La dupla mexicana de Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo finaliza en la quinta posición en la prueba sincronizada de plataforma 10m en la Copa del Mundo de Clavados, celebrada en Montreal 🇨🇦.

Con un registro de 287.82 puntos, las… pic.twitter.com/RI71guM0O1 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 28, 2026

Ale Estudillo se reportó lista para competir en este concierto internacional de los saltos ornamentales con la medallista olímpica Gabriela Agúndez, y dar este primer paso en los sincronizados, que es un buen resultado considerando su poco tiempo de entrenamiento, pero donde su temple, talento y apoyo mutuo les permitió ejecutar sus cinco saltos para un total 287.82 puntos, para acreditarles la quinta plaza en una final de nueve parejas.

La medalla de oro fue para China con 349.98 unidades, la plata para la República Popular de Corea, con 304.92 puntos y el bronce para Canadá que terminó la competencia con una marca de 296.94.

Mientras Gaby Agúndez ha llevado su etapa de preparación en Jalisco para las Copas del Mundo en sincronizados y con la visión de retornar en lo individual en el selectivo a centroamericanos, Ale Estudillo compitió en últimas fechas con la Universidad de Texas, donde estudia y entrena, además de estar en las preliminares de la Copa del Mundo de Montreal en la plataforma individual (lugar 15 con 277.80 puntos).

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

Para recuperarse, Ale Estudillo descansó en la final de equipo mixto 3m & 10m, donde compitió Gaby Agúndez, quien ganó medalla de plata junto con Randal Willars, Osmar Olvera y Aranza Vázquez.

“Salto a salto” es la filosofía de esta pareja, que ya demostró su calidad como subcampeonas mundiales de Singapur 2025 y cuyos sueños sincronizan rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A reserva de confirmarse la reprogramación de la Copa del Mundo de Guadalajara, las mexicanas están dentro del criterio de clasificación de las ocho mejores a la Super Final que será en China, del 1 al 3 de mayo.

