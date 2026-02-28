Osmar Olvera y Juan Celaya ganan plata en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

Osmar Olvera y Juan Celaya se subieron al podio en la prueba sincronizada 3m de la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en Montreal. La dupla mexicana consiguió una presea más y se confirman como una de las parejas más fuertes a nivel mundial.
Olvera y Celaya sumaron 441.63 unidades para quedarse con el subcampeonato del mundo. El oro fue para los representantes de China, Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes fueron los mejores del día con 461.37 puntos.
El último lugar en el podio se lo quedaron Anthony Harding y Jack Laugher de la Gran Bretaña, quienes juntaron 393.66 puntos durante toda la competencia, peleando clavado tras clavado con dos potencias como lo son México y China.
El podio
- Oro- Zongyuang Wang/Jiuyuan Zheng-China- 461.37
- Plata- Osmar Olvera/Juan Celaya-México - 441.63
- Bronce- Anthony Harding/Jack Laugher-Gran Bretaña - 393.66
