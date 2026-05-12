Zeuxis y Keyra presumen gran pareja que han formado de cara a enfrentamiento contra Kira y Skadi (VIDEO)

De cara al viernes espectacular del CMLL en la Arena México, Zeuxis y Keyra hablaron ante los medios de comunicación para platicar de su lucha del próximo 15 de mayo, cuando enfrenten a Kira y Skadi en la tercera lucha de Amazonas, un encuentro que promete muchas emociones para los aficionados.

En su intervención ante la prensa, Zeuxis y Keyra reconocieron que han formado una gran pareja desde la llegada de la segunda al CMLL apenas en marzo de este año, cuando se unió a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre procedente de AAA.

“Con ninguna pareja he tenido tanta química como con Zeuxis”, asegura Keyra. 🤼‍♀️💯🇲🇽

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Keyra aseguró que con ninguna de sus anteriores parejas ha sentido la química que tiene con Zeuxis. “Desde las independientes decidimos formar una pareja, fue del agrado del público y eso fue lo que más nos motivó porque a mi me puso muy nerviosa, pero era el momento de ponerme al tú por tú con las mejores. Con ninguna de mis otras parejas he tenido la química que con ella”, subrayó.

“Lo mejor que ha pasado hasta el momento es que Keyra esté dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hemos hecho muy buena mancuerna”, afirmó por su parte Zeuxis.

Virus hace un recorrido por su faceta de maestro de talentos

Virus, todo un referente del CMLL desde su llegada a la empresa a inicios de la década de 1990, compartió el camino que ha tenido como entrenador de jóvenes talentos, una labor que hace con empeño y con la consciencia de que el aprendizaje nunca termina. Reconoció que ya se acostumbró a que le digan maestro.

“Maestro es una palabra muy grande, yo hasta la fecha sigo aprendiendo, después de 40 años luchando. Yo aprendo de los luchadores que entreno, cuando uno tiene la mente abierta sigues aprendiendo”, resaltó el luchador de 57 años de edad.

Virus recuerda cómo empezó su andar como maestro de jóvenes talentos de la lucha libre. Ya se acostumbró a que le digan maestro. 🤼💯

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El próximo viernes 15 de mayo, Virus, en pareja con Cerebro Negro Jr. se verán las caras ante la dupla conformada por Rey Cometa y Pantera Jr. en la segunda lucha (Maestro y alumno vs. Maestro y Alumno).

¿Cuál es la lucha estelar del viernes espectacular del CMLL?

La lucha estelar del próximo 15 de mayo en el viernes espectacular del CMLL en la Arena México será el enfrentamiento entre Místico, Máscara Dorada y Neón en contra de Averno, Volador Jr. y Último Guerrero.

En la misma se festejará el 20 aniversario de la canción “Me muero” de Natalia Jiménez, quien acompañará al Rey de Plata y Oro.

EVG