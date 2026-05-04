Hogar de históricos duelos

La Arena México celebra 70 años como Catedral de la lucha libre

Corazón del pancracio mundial celebra siete décadas de representar el alma de la identidad mexicana. Inmueble ofrece una visibilidad de 360° hacia el cuadrilátero

70 años de la Catedral de la Lucha Libre
70 años de la Catedral de la Lucha Libre Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado
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Staff Infografía

LA ARENA México, corazón del pancracio mundial y donde leyendas como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras se volvieron inmortales, celebra siete décadas de representar el alma de la identidad mexicana. En el recinto se han escrito capítulos épicos desde su apertura —el 27 de abril de 1956— como la caída de la máscara del Villano III ante Atlantis o el histórico duelo entre el Rayo de Jalisco Jr. y Cien Caras. El inmueble, ubicado en la colonia Doctores tiene una estructura única, pensada para ofrecer una visibilidad clara de 360° hacia el cuadrilátero desde cualquier sección.

70 años de la Catedral de la Lucha Libre
70 años de la Catedral de la Lucha Libre ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

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