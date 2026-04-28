Intoxicado, uno de cada tres

Hallan tiburones contaminados con droga

Tiburones en el Caribe "dan positivo" a cocaína y otras drogas
Tiburones en el Caribe "dan positivo" a cocaína y otras drogas Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

Las Bahamas, un paraíso en el Caribe famoso por sus aguas turquesas, esconde ahora un turbulento secreto: el otrora plácido mar que lo envuelve está lleno de especies contaminadas por desechos humanos, especialmente los tiburones de zonas costeras.

Un estudio detectó cocaína, cafeína, analgésicos y otras sustancias en la sangre de estos depredadores marinos en áreas que antes se consideraban vírgenes.

Un equipo de investigación analizó a 85 escualos de cinco especies diferentes cerca de la isla de Eleuthera, el resultado fue que al menos 1 de cada 3 tiburones dio positivo en al menos uno de estos componentes.

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Además de la filtración crónica de aguas residuales, los expertos consideran la probabilidad de que eventos de exposición estén alterando la fisiología de las especies.

El Caribe es un corredor estratégico para el transporte de sustancias ilícitas hacia Norteamérica y la pérdida de cargamentos o la destrucción de embarcaciones podrían liberar concentraciones masivas de estupefacientes.

Tiburones en el Caribe "dan positivo" a cocaína y otras drogas
Tiburones en el Caribe "dan positivo" a cocaína y otras drogas ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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