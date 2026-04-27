Entra en operación el tren que conecta la CDMX con el AIFA

Tren Suburbano abre una nueva ruta de movilidad al AIFA

EL NUEVO Tren Suburbano, que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), fue inaugurado ayer como otra de las obras clave de movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La línea integra un ramal de 23.7 km desde Lechería hasta la terminal aérea, sumándose al trazo existente, para un recorrido total con 12 estaciones. El trayecto completo se realizará en aproximadamente 43 minutos, con salidas cada 15 minutos.

En su arranque, el sistema ya opera con 10 trenes eléctricos acoplables —siete en operación constante—, diseñados para movilizar a más de 80 mil pasajeros cada día.

El proyecto, que se extendió por más de un lustro, conecta puntos clave como Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla y Lechería, para luego dirigirse al AIFA mediante estaciones intermedias en el Estado de México, convirtiéndose en la opción más rápida y directa hacia el aeropuerto.

Tren Suburbano abre una nueva ruta de movilidad al AIFA ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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