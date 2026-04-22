Día de la Tierra: Nuestro hogar, rebasado

La Tierra rebasada: Ya no puede sostener a la humanidad

NUESTRO PLANETA se encuentra al filo de un punto de no retorno. Actualmente ya no puede sostener el ritmo acelerado de generación de recursos que le exige la humanidad.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, dos estudios recientes advierten que nuestro estilo de vida rebasa los límites del planeta.

Uno, publicado en la revista Environmental Research Letters, sostiene que la población mundial ya supera, por mucho, la capacidad de carga sostenible de los biomas, impulsada por el consumo intensivo de recursos.

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Otro, con base en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, señala que 7 de los 9 límites planetarios —parámetros que regulan la estabilidad y capacidad de adaptación de la Tierra— han sido sobrepasados, poniendo en riesgo nuestra estabilidad. La amenaza de colapso alerta sobre nuestra relación con el único lugar habitable conocido del universo.

La Tierra rebasada: Ya no puede sostener a la humanidad ı Foto: Gráficos | Armando Armenta

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