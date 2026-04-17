EU sentencia la extinción de la ballena de Rice

Trump sentencia la extinción de la ballena de Rice

UNO DE LOS ANIMALES más amenazados del mundo, la ballena de Rice, enfrenta uno de sus momentos más críticos.

Con apenas 50 ejemplares registrados en el golfo de México, esta especie endémica ha quedado aún más vulnerable tras la decisión del gobierno de Donald Trump de exentar a la industria petrolera de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La medida, avalada por el comité conocido como Escuadrón de Dios, elimina restricciones clave para protegerla, como límites al tráfico marítimo y control del ruido submarino.

TE RECOMENDAMOS:

Para los científicos, esto es una sentencia de muerte para la ballena, pues en esas condiciones, cualquier impacto ambiental adicional podría acelerar su desaparición definitiva.

Trump sentencia la extinción de la ballena de Rice ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA⬇⬇