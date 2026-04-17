Especie amenazada

EU sentencia la extinción de la ballena de Rice

La ballena de Rice, con solo 50 ejemplares, enfrenta riesgo crítico tras medidas que favorecen industria petrolera y eliminan protecciones clave, aumentando peligro de extinción

Trump sentencia la extinción de la ballena de Rice
Trump sentencia la extinción de la ballena de Rice Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
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Staff Infografía

UNO DE LOS ANIMALES más amenazados del mundo, la ballena de Rice, enfrenta uno de sus momentos más críticos.

Con apenas 50 ejemplares registrados en el golfo de México, esta especie endémica ha quedado aún más vulnerable tras la decisión del gobierno de Donald Trump de exentar a la industria petrolera de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La medida, avalada por el comité conocido como Escuadrón de Dios, elimina restricciones clave para protegerla, como límites al tráfico marítimo y control del ruido submarino.

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Para los científicos, esto es una sentencia de muerte para la ballena, pues en esas condiciones, cualquier impacto ambiental adicional podría acelerar su desaparición definitiva.

Trump sentencia la extinción de la ballena de Rice
Trump sentencia la extinción de la ballena de Rice ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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