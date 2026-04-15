CDMX, la tercera ciudad con más estrés en el mundo

VIVIR en una gran ciudad es un acto de resistencia para nuestro sistema nervioso debido a los factores que generan altas dosis de estrés en el día a día.

En ese sentido, la Ciudad de México no se queda atrás y, actualmente, se encuentra en el top 3 de estrés a nivel mundial, de acuerdo con un análisis de 170 centros urbanos realizado por Remitly.

Una de las razones es que la capital mexicana tiene una de las redes de traslado más congestionadas del planeta, un laberinto de asfalto donde sus más de 22 millones de habitantes recorren apenas 10 kilómetros en 32 minutos.

La puntuación de 7.38 sobre 10 que ostenta la capital es también resultado de un costo de vida que escala sin tregua —uno de los principales causantes de la gentrificación— una sensación de inseguridad intermitente y una contaminación que nubla el bienestar cotidiano.

CDMX, el tercer epicentro del estrés global ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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