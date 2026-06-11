El Azteca, una leyenda mundialista

EL MÍTICO Estadio Ciudad de México hace historia como el único recinto en ser tres veces sede de la Copa Mundial de la FIFA —1970, 1986 y 2026—.
El Coloso de Santa Úrsula, inaugurado oficialmente el 29 de mayo de 1966, necesitó de mejoras tanto internas como externas para volver a recibir una inauguración.
Se renovó por completo la superficie de juego implementando un sistema de césped híbrido de última generación tecnológica, pintura de la estructura y la colocación de un revestimiento exterior de alta tecnología con luces led integradas.
Además, se incorporó un material en el techo diseñado con materiales de vanguardia, que lo convierte en un inmueble de talla internacional.
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