EL MÍTICO Estadio Ciudad de México hace historia como el único recinto en ser tres veces sede de la Copa Mundial de la FIFA —1970, 1986 y 2026—.

El Coloso de Santa Úrsula, inaugurado oficialmente el 29 de mayo de 1966, necesitó de mejoras tanto internas como externas para volver a recibir una inauguración.

Se renovó por completo la superficie de juego implementando un sistema de césped híbrido de última generación tecnológica, pintura de la estructura y la colocación de un revestimiento exterior de alta tecnología con luces led integradas.

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Además, se incorporó un material en el techo diseñado con materiales de vanguardia, que lo convierte en un inmueble de talla internacional.

El Azteca, una leyenda mundialista ı Foto: Gráficos Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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