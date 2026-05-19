Rosario Tijeras 5: Fecha de estreno de la serie con Bárbara de Regil

Se ha revelado el tráiler oficial de Rosario Tijeras 5, la nueva serie protagonizada por Bárbara de Regil que continúa la saga de la atormentada sicaria. El video ha generado curiosidad sobre cuándo llegará la nueva temporada de la franquicia.
¿De qué trata Rosario Tijeras 5?
El final de la última temporada de Rosario Tijeras estuco llena de sorpresas. En ella, Ruby (Samantha Acuña) termina en el bando enemigo, a pesar de su mamá, la mismísima Rosario.
A su vez, reaparece “El Ángel”, padre de Ruby, a quien todos creían muerto. Al verlo, Rosario lo confunde con una ilusión y es entonces que comienza la quinta la temporada.
“Hay muchísima acción en la quinta, yo diría que diez veces más que en la cuarta. De hecho, ahorita estoy en entrenamientos de peleas, estoy aprendiendo más peleas y artes marciales. Estoy muy contenta”, comentó Bárbara de Regil a The Hollywood Reporter anteriormente.
El avance muestra a Rosario con su hija. Ella le dice “tu camino es conmigo”, pero Ruby le responde “yo ya elegí mi camino”. El tráiler muestra varios momentos de acción, persecuciones frenéticas y explosiones.
¿Dónde ver y cuándo se estrena Rosario Tijeras 5?
Se reveló que la serie se estrena el próximo 10 de junio, por lo que falta menos de un mes para saber qué sucederá con la sicaria y toda su familia. Por otro lado, podrás ver la serie a través de la plataforma de Netflix.
Se espera que, para esta nueva temporada, reaparezcan algunos de los personajes icónicos de Rosario Tijeras. Recordemos que, en la temporada pasada, pudimos ver al siguiente elenco:
- Luis Alberti como Brandon
- Luis Fernando Peña como ‘El Papi’
- Iván Arana como Gael
- Regina Reynoso como Claudia
- Anette Michel como Victoria
- Manuel Alcaraz como ‘El Tuerto’
- Antonio Trejo como ‘Chesco’
- Mariana Zaragoza como Vanessa, la amiga de Ruby que es secuestrada
- Manuel Sevilla como Estrada
- Said Sandoval como ‘Payaso’
- Asbel Ramses como Teo
- Francisco Angelini como Juan Antonio
- Roberto Sosa como Don Américo
- Cecilia Toussaint como Betty
- Gaby Mellado como Ximena
- Daniel Martínez como Moya
- Everardo Arzate como Pineda
- Eutimio Fuentes como Finura
- Isabel Aerenlund como Olivia Carter
- Ana Karina Guevara como Rebeca
- Tomás Goros como Porfirio
- Adrián Escalona como Domingo
- Erick Cañete como ‘Huesos’
- Morganna Love como ‘La Sirena’
- Antonio Trejo Sánchez como Chesco
- Vanesa Acosta como Macaria
- Diego Escalona como Lucas
- Maria Thistle como Francia
- Axel Santos como Marcos
- Vanessa Burgos como Brenda