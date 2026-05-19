Rosario Tijeras 5: Fecha de estreno de la serie con Bárbara de Regil

Se ha revelado el tráiler oficial de Rosario Tijeras 5, la nueva serie protagonizada por Bárbara de Regil que continúa la saga de la atormentada sicaria. El video ha generado curiosidad sobre cuándo llegará la nueva temporada de la franquicia.

¿De qué trata Rosario Tijeras 5?

El final de la última temporada de Rosario Tijeras estuco llena de sorpresas. En ella, Ruby (Samantha Acuña) termina en el bando enemigo, a pesar de su mamá, la mismísima Rosario.

El 10 de junio se estrena la temporada 5 de #RosarioTijeras en #Netflix. ✂️❤️‍🔥



Bárbara de Regil vuelve a ponerse en la piel de Rosario en una temporada donde la traición y el peligro vienen de casa. pic.twitter.com/tQVFvBBhZS — Seriofilos (@SeriofilosTV) May 19, 2026

A su vez, reaparece “El Ángel”, padre de Ruby, a quien todos creían muerto. Al verlo, Rosario lo confunde con una ilusión y es entonces que comienza la quinta la temporada.

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“Hay muchísima acción en la quinta, yo diría que diez veces más que en la cuarta. De hecho, ahorita estoy en entrenamientos de peleas, estoy aprendiendo más peleas y artes marciales. Estoy muy contenta”, comentó Bárbara de Regil a The Hollywood Reporter anteriormente.

El avance muestra a Rosario con su hija. Ella le dice “tu camino es conmigo”, pero Ruby le responde “yo ya elegí mi camino”. El tráiler muestra varios momentos de acción, persecuciones frenéticas y explosiones.

¿Dónde ver y cuándo se estrena Rosario Tijeras 5?

Se reveló que la serie se estrena el próximo 10 de junio, por lo que falta menos de un mes para saber qué sucederá con la sicaria y toda su familia. Por otro lado, podrás ver la serie a través de la plataforma de Netflix.

Se espera que, para esta nueva temporada, reaparezcan algunos de los personajes icónicos de Rosario Tijeras. Recordemos que, en la temporada pasada, pudimos ver al siguiente elenco:

Luis Alberti como Brandon

Luis Fernando Peña como ‘El Papi’

Iván Arana como Gael

Regina Reynoso como Claudia

Anette Michel como Victoria

Manuel Alcaraz como ‘El Tuerto’

Antonio Trejo como ‘Chesco’

Mariana Zaragoza como Vanessa, la amiga de Ruby que es secuestrada

Manuel Sevilla como Estrada

Said Sandoval como ‘Payaso’

Asbel Ramses como Teo

Francisco Angelini como Juan Antonio

Roberto Sosa como Don Américo

Cecilia Toussaint como Betty

Gaby Mellado como Ximena

Daniel Martínez como Moya

Everardo Arzate como Pineda

Eutimio Fuentes como Finura

Isabel Aerenlund como Olivia Carter

Ana Karina Guevara como Rebeca

Tomás Goros como Porfirio

Adrián Escalona como Domingo

Erick Cañete como ‘Huesos’

Morganna Love como ‘La Sirena’

Antonio Trejo Sánchez como Chesco

Vanesa Acosta como Macaria

Diego Escalona como Lucas

Maria Thistle como Francia

Axel Santos como Marcos

Vanessa Burgos como Brenda