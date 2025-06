Luis Alberti se reencuentra con Brandon en Rosario Tijeras 4

Después de nueve años de haber interpretado a Brandon, el actor Luis Alberti se reencuentra con él en la cuarta temporada de la serie Rosario Tijeras. Para que el personaje volviera sólo pidió una condición: no revivir al sicario para no glorificarlo.

“El personaje ya está muerto y no deja de ser un sicario. Hicimos a un sicario que era encantador y yo consideré que era bastante hacer eso para además hacerlo inmortal, porque ése no era un buen mensaje para los niños, descubrimos con mucha sorpresa que consumieron la serie muchos niños.

“Ésa fue la razón por la cual el personaje no revive, pero ahora después de tantos años, los seguidores de la serie siempre han estado preguntando por él, dicen que lo quieren ver. La producción ideó una manera de hacerlo aparecer como un abrazo para nuestros seguidores”, compartió a La Razón el actor Luis Alberti.

El Tip: Las tres primeras temporadas de Rosario tijeras pueden verse en las plataformas de streaming Amazon Prime Video, Claro Video y ViX.

A nueve años de haber sido parte de Rosario Tijeras, celebró que estén cambiando las narrativas sobre el narcotráfico dentro de la pantalla chica y el cine. El más reciente ejemplo fue la película en la que participó, Contraataque, la cual se convirtió en un fenómeno mundial al ser de las cintas más vistas.

“Las cosas han cambiado. Desde la pantalla estamos tratando de generar otro tipo de cosas, un ejemplo de eso es la película Contraataque, en la que somos personajes de la milicia que son héroes, no son corruptos, no son criminales. Está bien que poco a poco vaya cambiando la manera en que nos retratamos como mexicanos. El cine lo que hace, igual que todas las artes, es generar identidad, me hace sentir muy orgulloso formar parte de este proceso de transformación”, dijo el también actor de Mano de obra y La jaula de oro.

Recordó que hace casi una década, dar vida a Brandon, quien en la historia es el hermano de Rosario Tijeras (Bárbara de Regil), fue un parteaguas en su carrera y fue cómo se dio a conocer ante un público más amplio.

“Este personaje significó una necesidad en mi carrera de acercarme a la gente, que me conociera. Yo hacía teatro y cine independiente. Este personaje fue un gran paso en mi carrera en ese sentido. A pesar de que el personaje está muerto en la pantalla, sigue vivo después de tantos años. Por esa razón decidimos aparecer en esta nueva temporada”, comentó.

Dijo que en aquel momento, quiso mostrar en Brandon a un joven con sueños, pero que se encamina hacia una espiral de violencia de la cual no sale bien librado, como ocurre en la realidad. Era importante dar ese mensaje, que el futuro dentro del narcotráfico es la muerte o la cárcel.

“Decidí hacer un trabajo para darle la vuelta como ser humano. Si bien retrata a un joven como tantos que hay en el país, que se ven orillados y atrapados a formar parte de todo ese mundo, lo que privilegié es que es un joven con otros principios, tiene sueños, quiere que su hermana estudie, que haga otra vida, que no forme parte de todo eso, lo vemos fracasar en la serie. Su hermana cae en estas redes de todo este mundo y eso lo lleva a la muerte”, destacó el actor de Rosario Tijeras, que ayer estrenó su cuarta temporada en Netflix.

Cuestiona a músicos. El actor Luis Alberti criticó que algunos músicos, entre ellos, Pavel Moreno, acordeonista y vocalista de Los Alegres del Barranco, agrupación vinculada a proceso por apología del delito, pidan que se mida con la misma vara a las producciones audiovisuales y literarias. Indicó que la repercusión que tiene la música es mayor y cuestionó qué están haciendo los artistas de esa industria para modificar las narrativas sobre la violencia y el narco.

“Definitivamente desde el cine y la televisión tenemos que hacer otras narrativas, así como ellos tienen que hacer otro tipo de canciones, es el sentido de estas medidas que se están queriendo tomar. Se están tomando en los estados donde es una realidad más grave. Me parece una necedad, no reconocer su resposabilidad e impacto que tiene su trabajo. Yo les preguntaría ¿tú qué estás haciendo para cambiar?”, expresó.