Epidemic77: ¿Qué le pasó, es verdad que falleció?

Epidemic77 es un creador de contenido que se hizo conocido con su canal de YouTube, en el que comparte las partidas de videojuegos como Garena Free Fire y Grand Theft Auto.

El creador de contenido comenzó a ganar seguidores gracias a los comentarios que realiza durante sus videos, por lo que actualmente cuenta con más de 3,3 millones de suscriptores en la plataforma de videos.

Además, en redes sociales como Instagram cuenta como un total de 633 mil seguidores; y también cuenta con miles de reproducciones en su cuenta de Spotify, en donde ha publicado música desde el 2021.

Epidemic77 ı Foto: Redes Sociales

¿Es verdad que Epidemic77 falleció?

Desde hace unos días comenzaron a circular versiones en las que se aseguraba que el creador de contenido colombiano de 28 años de edad había fallecido este mes, lo que generó muchas dudas entre sus seguidores.

De acuerdo con las versiones que circulaban en redes sociales como TikTok y Facebook, Axl Andrey; quien es mejor conocido como Epidemic77, había fallecido el 13 de mayo.

Estas versiones generaron que el nombre del creador de contenido se posicionara rápidamente, pero no por el contenido que publica, sino porque los usuarios se preguntaban “¿Qué le pasó a Epidemic77?”

Se apuntaba que Epidemic77 habría perdido la vida luego de un padecimiento grave de salud relacionado con sus riñones, y este rumor comenzó a crecer luego de que un creador de contenido dijera durante una transmisión en vivo que Axl había fallecido.

“Me da mucha tristeza porque ya no va a estar en este mundo, y me da mucha tristeza porque mi papá lo quería mucho” aseguró el creador de contenido MrStiven Tc durante una transmisión en vivo.

Posteriormente Epidemic77 publicó un video en el que dijo que muchas personas le preguntaron por WhatsApp si se encontraba bien, pues en muchos videos de TikTok aseguraban que se había muerto.

Hace algunas horas Axl Andrey Ibargüen realizó una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, por lo que estas terminarían de confirmar que el creador de contenido se encuentra vivo y con buen estado de salud.

Los videos que se hicieron virales en redes sociales se tratan de clips extraidos de una transmisión en la que MrStiven Tc hablaba sobre su gato, pues con profunda tristeza compartió que su mascota murió luego de que los veterinarios le dijeran que contaba con pocas probabilidades de continuar con vida.

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