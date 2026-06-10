La Sagrada Familia inaugura su torre más alta

HOY SE INAUGURA la Torre de Jesucristo, el pináculo de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, España, la cual se corona como la estructura más alta en su tipo, con 172.5 metros.

La torre destaca por una gran cruz de 17 metros de altura, recubierta de cerámica y vidrio, que alberga la escultura del Cordero de Dios en su interior y funciona como mirador para los visitantes.

Esta fecha histórica coincide exactamente con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, aunque la imagen icónica del templo quedará casi terminada, la monumental fachada de la Gloria y otros elementos siguen en desarrollo y no se finalizará sino hasta 2035 debido a las expropiaciones pendientes.

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Sagrada Familia se convierte en la catedral más alta ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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