Conmoción en la lucha libre: Konnan, el luchador que marcó época en la AAA, pierde ambas piernas

Konnan, histórico luchador de la AAA, enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida.

La lucha libre internacional recibió una de las noticias más impactantes del año. Konnan, leyenda de AAA y uno de los personajes más importantes en la historia moderna del pancracio, sufrió la amputación de ambas piernas luego de varios meses enfrentando severos problemas de salud.

La información fue revelada recientemente por Vince Russo, guionista y creativo estadounidense de lucha libre profesional, quien aseguró en el podcast Coach and Bro haber conversado directamente con el exluchador mientras continúa su proceso de rehabilitación.

De acuerdo con los reportes, inicialmente Konnan había perdido una pierna a principios de 2026. Sin embargo, el deterioro de su estado físico obligó posteriormente a los médicos a amputar también la segunda extremidad. Actualmente se encuentra en rehabilitación y adaptándose a una nueva etapa de su vida.

TE RECOMENDAMOS: Selección Mexicana Javier Aguirre sorprende y revela detalles del 11 titular de México en la inauguración del Mundial 2026

La noticia provocó una ola de reacciones entre aficionados, luchadores y personalidades de la industria, quienes enviaron mensajes de apoyo a una de las figuras más influyentes que ha dado la lucha libre mexicana y latinoamericana.

¿Quién es Konnan?

Carlos Santiago Espada, conocido mundialmente como Konnan, se convirtió en una de las máximas estrellas de AAA durante las décadas de los ochenta y noventa.

Su popularidad en México lo llevó a convertirse en un fenómeno de taquilla y posteriormente a triunfar en WCW, donde abrió camino para una generación de luchadores mexicanos encabezada por Rey Mysterio, Psicosis y Juventud Guerrera.

Además de su carrera como luchador, Konnan ha sido promotor, comentarista, asesor creativo y una pieza fundamental en el crecimiento internacional de AAA.

Una batalla que lleva años enfrentando

Los problemas de salud de Konnan no comenzaron recientemente. Durante casi dos décadas ha enfrentado insuficiencia renal, trasplantes de riñón, tratamientos de diálisis, cirugías cardíacas y diversas complicaciones derivadas del desgaste físico acumulado durante su carrera profesional.

Su situación se agravó durante los últimos meses hasta desembocar en la amputación de ambas piernas, una condición que hoy lo mantiene en un exigente proceso de recuperación.

Otros luchadores que enfrentaron amputaciones

Konnan no es el único nombre importante de la lucha libre que ha tenido que enfrentar una situación similar.

En 2012, el exluchador James Harris, mejor conocido Kamala y quien figuró en la World Wrestling Federation (WWF) -hoy conocida como WWE- y enfrentó a rivales como Hulk Hogan y André el Gigante, sufrió la amputación de ambas piernas debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Por su parte, en 2025, el excampeón por parejas de World Championship Wrestling (WCW) -competencia directa de la WWF-, Buff Bagwell, perdió una pierna tras complicaciones posteriores a un accidente automovilístico.

Ahora, Konnan se suma a una lista de gladiadores que han tenido que librar una batalla mucho más dura que cualquiera dentro del ring: la de recuperar su calidad de vida fuera de los cuadriláteros.

Mientras continúa su rehabilitación, la comunidad luchística permanece atenta a la evolución de una de las figuras más importantes en la historia de AAA y de la lucha libre latinoamericana.

ice