Selección Mexicana

Javier Aguirre sorprende y revela detalles del 11 titular de México en la inauguración del Mundial 2026

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló acerca del 11 inicial del Tricolor para afrontar el partido en contra de Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Javier Aguirre en conferencia de prensa el día previo al juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.
Javier Aguirre en conferencia de prensa el día previo al juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Foto: Reuters
Por:
Alejandro Ayala

Previo al debut de México en la Copa del Mundo 2026, el entrenador nacional Javier Aguirre comentó en conferencia de prensa que ya tiene “estructurado” el 11 titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

“No he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos y no tengo ninguna duda de que lo harán bien tanto en la portería como el lateral, en la media y delantera”, dijo el Vasco Aguirre ante los medios.

El de mañana es un duelo especial, pues será la primera vez en la historia que se repita un partido inaugural del Mundial. En 2010 los roles estaban invertidos y Sudáfrica fue el equipo anfitrión ante los aztecas, que con un gol de Rafa Márquez empataron 1-1 para rescatar un punto.

EVG

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