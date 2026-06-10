Javier Aguirre sorprende y revela detalles del 11 titular de México en la inauguración del Mundial 2026

Javier Aguirre en conferencia de prensa el día previo al juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Previo al debut de México en la Copa del Mundo 2026, el entrenador nacional Javier Aguirre comentó en conferencia de prensa que ya tiene “estructurado” el 11 titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

“No he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos y no tengo ninguna duda de que lo harán bien tanto en la portería como el lateral, en la media y delantera”, dijo el Vasco Aguirre ante los medios.

#VIDEO | ¿QUIÉN SERÁ EL PORTERO TITULAR EN LA INAUGURACIÓN?🧐

Javier Aguirre dio algunos detalles sobre el once inicial de México para su debut en el Mundial 2026



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El de mañana es un duelo especial, pues será la primera vez en la historia que se repita un partido inaugural del Mundial. En 2010 los roles estaban invertidos y Sudáfrica fue el equipo anfitrión ante los aztecas, que con un gol de Rafa Márquez empataron 1-1 para rescatar un punto.

EVG