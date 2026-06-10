Gianni Infantino agradece a Claudia Sheinbaum y se rinde ante el Estadio Azteca a horas del Mundial 2026

Gianni Infantino dio una conferencia de prensa en el Estadio Azteca en la víspera del arranque del Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mandó un mensaje de agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a horas de que comience el Mundial 2026, mismo que dará inicio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, al que lleno de elogios y se refirió como “bendecido”.

“Quisiera agradecer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todo su gobierno, la administración, todos los gobernadores, alcaldes, toda la gente de México que nos hace vivir en su casa este mundial tan espectacular”, declaró el mandamás del ente rector del balompié a nivel internacional en conferencia de prensa realizada en el llamado Estadio Ciudad de México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a los gobiernos locales y a la ciudadanía mexicana por la organización de la Copa Mundial, y destacó la hospitalidad de la nación como una de las sedes del torneo.



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El mandamás de la FIFA también le dio las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, las máximas autoridades de los otros dos países sede del Mundial 2026.

Gianni Infantino llena de elogios al Estadio Azteca

Gianni Infantino no escatimó en elogios para el Estadio Azteca, al resaltar que es el primero en la historia en recibir tres inauguraciones mundialistas.

“El único estadio que tendrá tres inauguraciones, una catedral del futbol, y es definitivamente un lugar del mundo bendecido por los dioses del futbol, han pasado cosas increíbles aquí”, describió el suizo-italiano.

El presidente de la FIFA recordó algunos de los momentos más memorables que han ocurrido en el Estadio Azteca en Copas del Mundo, como las coronaciones de Pelé (1970) y Maradona (1986), además del gol de tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria, uno de los dos con los que el Tricolor se impuso 2-0 para clasificar a cuartos de final en 1986.

"EL ESTADIO AZTECA ESTÁ BENDITO"



Gianni Infantino, recordó a Pelé y Maradona siendo campeones del #MundialEnDSPORTS en el legendario escenario del fútbol mexicano. pic.twitter.com/yL9YK2nbNr — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Gianni Infantino resalta organización de México, Estados Unidos y Canadá

Gianni Infantino aseguró que el renovado Estadio Azteca ha tenido un rol fundamental para que México, Canadá y Estados Unidos puedan organizar el primer Mundial de la historia en tres países.

“Tres países como México, Estados Unidos y Canadá trabajando conjuntamente para organizar el mayor evento del mundo demuestra que, cuando queremos, lo podemos hacer. Creo que la magia del Azteca ha jugado un papel importante”, remarcó.

El titular de la FIFA se mostró convencido de que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para ser uno de los más espectaculares de la historia, pues los aficionados y futbolistas vivirán diversas circunstancias y climas.

“Absolutamente creo que va a ser uno de los Mundiales más espectaculares de la historia. Hoy es muy difícil ver quién puede ganar. Va a ser espectacular porque tendremos equipos que juegan en distintas partes de los tres países: altura en Ciudad de México, clima tropical en Miami, en el oeste de Estados Unidos otro clima”, sentenció Infantino.

EVG