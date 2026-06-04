Así será el nuevo protocolo de la FIFA en la salida de las selecciones durante el Mundial 2026 (FOTO)

El Mundial 2026 tendrá algunos cambio y el protocolo de inicio es uno de ellos.

El Mundial 2026 está a días de arrancar en México, Estados Unidos y Canadá, así que la FIFA está llevando a cabo algunos cambios para el torneo que pueden beneficiar a los aficionados con el espectáculo que pueden llegar a brindar momentos únicos durante la justa mundialista.

La FIFA tiene pensado cambiar por completo el protocolo en el que se entonan los himnos nacionales de ambos equipos, pues quieren desplegar la bandera de cada país en casi toda una mitad del campo y que los futbolistas realicen un círculo en el medio campo para la reunión.

Fan-centric pre-match ceremony to debut at @FIFAWorldCup 2026



FIFA has unveiled a bold new vision for pre-match ceremonies at the FIFA World Cup 2026 designed to deepen the connection between players and fans while elevating a moment already rich with anticipation: — FIFA (@FIFAcom) June 4, 2026

El Mundial 2026 tuvo algunos cambios por parte de la FIFA para aumentar el espectáculo

La FIFA está a días de arrancar una nueva edición del Mundial, esperando que sea todo un éxito con los cambios que realizaron para el torneo más importante a nivel de selecciones, y uno de esos cambios fue la entrada de los equipos para el protocolo previo al silbatazo inicial.

De igual forma, es la primera vez que la justa mundialista se juega en 3 países al mismo tiempo, 48 selecciones participan en el torneo internacional y en la final de la Copa del Mundo tenemos un show de medio tiempo al estilo de la NFL, en el que estará presente la banda BTS.

El Mundial también aumentará el tiempo en el que se lleva a cabo por el número de partidos que se jugarán, así que tendremos más de 30 días de emoción durante la Copa del Mundo. El torneo inicia el 11 de junio y termina el domingo 19 de julio con la gran final en la cancha del MetLife Stadium en Nueva York.

DCO