Datos que no te puedes perder sobre Sudáfrica antes del Mundial 2026; el primer rival de México

Sudáfrica es el primer rival de México en el Mundial 2026 y los Bafana Bafana volverán a vivir una Copa del Mundo después de 16 años, pues la última vez que lo hicieron fue en la edición de 2010 cuando fueron anfitriones de la máxima competencia a nivel de selecciones de la FIFA.
Como dato interesante, el partido entre México y Sudáfrica se volverá a repetir en un cotejo inaugural, ocurrió en 2010 cuando el Tricolor se vio las caras con los Bafana Bafana en la cancha del Estadio Soccer City de Johannesburgo. El encuentro terminó empatado a un gol y dio inicio a una edición que quedó en la memoria de los españoles.
Esto es todo lo que debes saber de Sudáfrica antes del Mundial 2026
Sudáfrica volvió a clasificarse a una Copa del Mundo después de 24 años, ya que en 2010 fueron anfitriones y se ganaron su lugar en el Mundial por la misma razón. Los Bafana Bafana estarán concentrados en Pachuca, ciudad que les brindará un espacio para su campamento y les brindará lo necesario para su participación en el torneo de la FIFA.
Inauguran el Centro de Medios Internacional en la Ciudad de México para el Mundial 2026
- Gentilicio: sudafricano
- Moneda oficial: Rand sudafricano
- Afiliado a FIFA desde: 1992
- Participaciones en Mundiales: 4
- Goleador histórico: Benni McCarthy con 31 goles
- Títulos: 1 Copa Africana de Naciones, 5 Copas COSAFA
Los Bafana Bafana tendrán la oportunidad de jugar el primer Mundial con 48 selecciones y en caso de tener una buena fase de grupos podrían clasificar como el tercer mejor lugar del sector A, para jugar por primera vez la fase de eliminación de la Copa del Mundo.
¿Contra quién, a qué hora y dónde jugará Sudáfrica sus partidos del Mundial 2026?
Sudáfrica ya realizó el viaje a México para concentrarse en Pachuca de cara a su debut en la Copa del Mundo del 2026 y el cuerpo técnico de los Bafana Bafana ya estudiaron a fondo a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial de la FIFA.
- Primer partido: México vs Sudáfrica - jueves 11 de junio del 2026 - Estadio Ciudad de México - 13:00 horas
- Segundo partido: Chequia vs Sudáfrica - jueves 18 de junio del 2026 - Estadio Atlanta - 10:00 horas
- Tercer partido: Corea del Sur vs Sudáfrica - miércoles 24 de junio del 2026 - Estadio Monterrey - 19:00 horas
Como lo dice arriba, Sudáfrica jugará la mayor parte de sus encuentros en México, siendo el más importante en la cancha del Estadio Azteca ante México.
Esta es la convocatoria de Sudáfrica para el Mundial 2026
PORTEROS
- Ronwen Williams
- Ricardo Goss
- Sipho Chaine
DEFENSAS
- Khuliso Mudau
- Olwethu Makhanya
- Bradley Cross
- Aubrey Modiba
- Thabang Matuludi
- Nkosinathi Sibisi
- Ime Okon
- Samukele Kabini
- Mbekezeli Mbokazi
- Kamogelo Sebelebele
- Khulumani Ndamane
MEDIOCAMPISTAS
- Teboho Mokoena
- Thalente Mbatha
- Jayden Adams
- Sphephelo Sithole
DELANTEROS
- Oswin Appollis
- Tshepang Moremi
- Evidence Makgopa
- Lyle Foster
- Iqraam Rayners
- Relebohile Mofokeng
- Themba Zwane
- Thapelo Maseko
DCO