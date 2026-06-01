Datos que no te puedes perder sobre Sudáfrica antes del Mundial 2026; el primer rival de México

Sudáfrica es el primer rival de México en el Mundial 2026 y los Bafana Bafana volverán a vivir una Copa del Mundo después de 16 años, pues la última vez que lo hicieron fue en la edición de 2010 cuando fueron anfitriones de la máxima competencia a nivel de selecciones de la FIFA.

Como dato interesante, el partido entre México y Sudáfrica se volverá a repetir en un cotejo inaugural, ocurrió en 2010 cuando el Tricolor se vio las caras con los Bafana Bafana en la cancha del Estadio Soccer City de Johannesburgo. El encuentro terminó empatado a un gol y dio inicio a una edición que quedó en la memoria de los españoles.

Bags packed. Tickets printed. World Cup dreams loading... ⏳✈️ The team is off to our base camp in Mexico! What is your ultimate message of support for the players before they land? 🇿🇦⚽️💚💛#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza @10betza… pic.twitter.com/N080T1hFPS — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 1, 2026

Esto es todo lo que debes saber de Sudáfrica antes del Mundial 2026

Sudáfrica volvió a clasificarse a una Copa del Mundo después de 24 años, ya que en 2010 fueron anfitriones y se ganaron su lugar en el Mundial por la misma razón. Los Bafana Bafana estarán concentrados en Pachuca, ciudad que les brindará un espacio para su campamento y les brindará lo necesario para su participación en el torneo de la FIFA.

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Gentilicio: sudafricano

Moneda oficial: Rand sudafricano

Afiliado a FIFA desde: 1992

Participaciones en Mundiales: 4

Goleador histórico: Benni McCarthy con 31 goles

Títulos: 1 Copa Africana de Naciones, 5 Copas COSAFA

Los Bafana Bafana tendrán la oportunidad de jugar el primer Mundial con 48 selecciones y en caso de tener una buena fase de grupos podrían clasificar como el tercer mejor lugar del sector A, para jugar por primera vez la fase de eliminación de la Copa del Mundo.

¿Contra quién, a qué hora y dónde jugará Sudáfrica sus partidos del Mundial 2026?

Sudáfrica ya realizó el viaje a México para concentrarse en Pachuca de cara a su debut en la Copa del Mundo del 2026 y el cuerpo técnico de los Bafana Bafana ya estudiaron a fondo a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial de la FIFA.

Primer partido: México vs Sudáfrica - jueves 11 de junio del 2026 - Estadio Ciudad de México - 13:00 horas

Segundo partido: Chequia vs Sudáfrica - jueves 18 de junio del 2026 - Estadio Atlanta - 10:00 horas

Tercer partido: Corea del Sur vs Sudáfrica - miércoles 24 de junio del 2026 - Estadio Monterrey - 19:00 horas

Como lo dice arriba, Sudáfrica jugará la mayor parte de sus encuentros en México, siendo el más importante en la cancha del Estadio Azteca ante México.

The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.



​#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026

Esta es la convocatoria de Sudáfrica para el Mundial 2026

PORTEROS

Ronwen Williams

Ricardo Goss

Sipho Chaine

DEFENSAS

Khuliso Mudau

Olwethu Makhanya

Bradley Cross

Aubrey Modiba

Thabang Matuludi

Nkosinathi Sibisi

Ime Okon

Samukele Kabini

Mbekezeli Mbokazi

Kamogelo Sebelebele

Khulumani Ndamane

MEDIOCAMPISTAS

Teboho Mokoena

Thalente Mbatha

Jayden Adams

Sphephelo Sithole

DELANTEROS

Oswin Appollis

Tshepang Moremi

Evidence Makgopa

Lyle Foster

Iqraam Rayners

Relebohile Mofokeng

Themba Zwane

Thapelo Maseko

DCO