¡FIN DE UNA ERA! André-Pierre Gignac se despide de Tigres y así se dio a conocer la salida de la leyenda

André-Pierre Gignac pondrá fin a una gran época en su carrera al salir de Tigres este verano y Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace CEMEX-Sinergia Deportiva, confirmó que el delantero francés no seguirá en el club después de más de una década portando los colores del conjunto regiomontano.

“Son 11 años de satisfacciones, de levantar copas, de sufrir juntos, de ver su profesionalismo, su calidad y su entrega. Entonces solo hay agradecimiento, creo que los ciclos son los ciclos, y se cumplen”, comentó Mauricio Doehner.

El ‘Bomboro’ Gignac llegó en 2015 a los Tigres después de su salida del Marsella, arribó a México como un desconocido, pero se convirtió en uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia de la Liga MX.

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"Los ciclos son ciclos y se cumplen. Nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué manera se puede incorporar"



🗣 Mauricio Doehner - Presidente de Tigres, confirmó que Gignac dejará de ser jugador de Tigres #Futbol #LigaMX #tigres pic.twitter.com/M6naZMOPxC — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 1, 2026

Estos son todos los títulos de André-Pierre Gignac con los Tigres

André-Pierre Gignac formó parte del mejor equipo de los Tigres en la historia del club y le dio cinco cetros de la Liga MX a la institución de la Sultana del Norte. De igual forma el delantero francés marcó un antes y un después en el equipo universitario al ser el máximo goleador del club.

Liga de Francia - 2 títulos

Concacaf Champions Cup - 1 título

Campeón de Campeones - 3 títulos

Liga MX - 5 títulos

Campeones Cup - 2 títulos

Con su salida, la afición de Tigres agradeció a Gignac por su tiempo en la escuadra felina y todos los títulos que dejó para la institución, además de que los fans universitarios tienen un cariño especial para el delantero mexicano, quien ya es una leyenda de los auriazules.

📸 Segunda sesión del día: Entrenamiento en las instalaciones de la @FMF. pic.twitter.com/YDfYa4G3Ax — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 29, 2026

André-Pierre Gignac tiene números estratosféricos con Tigres

André-Pierre Gignac dejó su país para emprender una nueva aventura en México con los Tigres, equipo que lo cobijo desde su arribo a Monterrey y él respondió con un gran nivel, siendo el delantero más temible de la Liga MX por un tiempo.

El ariete francés tiene 445 partidos con la escuadra de los felinos, suma 222 goles y 57 asistencias para su cuenta personal, los datos confirman que su mejor momento lo atravesó con los Tigres al pasar la triple cifra de anotaciones.

Con sus grandes actuaciones, André-Pierre Gignac entró a la conversación de los mejores extranjeros en México, siendo comparado con José Saturnino Cardozo, quien es una leyenda del Toluca y anotó goles de todos los tipos.

DCO