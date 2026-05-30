¡Campeón! Toluca gana su tercer título de Concacaf Champions Cup tras vencer en penaltis a Tigres

El Toluca derrotó en penaltis Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup, después de un empate 1-1, para coronarse como el nuevo campeón de la región. Luis García fue el héroe con sus penaltis atajados en el duelo celebrado en el Nemesio Díez.

En los primeros minutos del encuentro, la defensa de Tigres se equivocó en la salida y Helinho tomó la pelota en campo rival, el delantero de los Diablos Rojos intentó sorprender a Nahuel Guzmán, aunque el arquero argentino logró recomponerse para rescatar la esférica.

El equipo de Antonio Mohamed fue el que tuvo la pelota durante los primeros 45 minutos, dominando el encuentro y presionando desde la salida a los Tigres para recuperar la pelota mi más pronto posible. Los universitarios se mantenían jugando con trazos largos, pero muchos errores en zona defensiva.

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¡Joaquim Henrique gana por arriba y encuentra el empate! 🐯 pic.twitter.com/9XvklDbWZZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 31, 2026

Tigres tarda en tocar la puerta del Toluca

El primer tiro a puerta de los Tigres fue hasta el minuto 33 de juego, cuando recuperaron la pelota en medio campo y llegando al área de Luis García, Diego Lainez sacó un remate que se fue desviado por la parte derecha del marco de Toluca.

La parte complementaria inició con los dos clubes tocando la pleura desde abajo, pero la primera de peligro llegó al 62’ cuando Paulinho recibió la esférica dentro del área y de primera intención con la pierna izquierda intentó mandarla a guardar, lamentablemente el delantero de los choriceros erró su disparo por encima de la cabaña de Nahuel Guzmán.

Toluca siguió buscando el primer gol del compromiso y dos minutos más tarde apareció Nicolás Castro, quien desde los linderos del área sacó un disparo que terminó abandonando el campo por la línea de meta.

Los Tigres comenzaron a tener la posesión de la pelota antes del minuto 70 de tiempo corrido y tras una jugada colectiva, Rodrigo ‘El Búfalo’ Aguirre probó suerte con un disparo desde fuera del área, sin embargo la de gajos pasó muy lejos de la portería de Luis García, quien solo vio como la pelota volaba por detrás de su cabaña.

Lesiones de Flores y Lainez encienden las alarmas en Tigres

Entre el minuto 72 y 74 las asistencias médicas entraron en dos ocasiones para atender a Diego Lainez y Marcelo Flores, quienes se quedaron un rato en el césped después de recibir un contacto por parte de sus rivales. Aunque el del futbolista canadiense fue más fuerte y tuvo que salir del campo por lesión a pesar de haber entrado en el segundo tiempo en lugar de Ozziel Herrera, así que Guido Pizarro mandó a la cancha en su lugar a André-Pierre Gignac, que todo indica que este juego fue el último del delantero francés.

Al minuto 78 Luis García salvó al Toluca de irse abajo en el marcador, el guardameta mexicano atajó en dos ocasiones después de un córner para evitar el tanto de los felinos

Se agregaron cinco minutos al tiempo reglamentario, pero ninguna de las escuadras logró encontrar el gol, así que los tiempos extra se hicieron presente en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca y Tigres se van al alargue

Luis García volvió a ser el héroe del Toluca en el partido con una gran atajada para mantener su arco en cero. Diego Lainez se escabulló entre la defensa del Toluca y le cedió la pelota a Ángel Correa, el campeón del mundo quedó solo frente al guardameta mexicano, quien se recostó a su lado derecho para mandar la pelota al tiro de esquina.

El cerrojo se rompió al minuto 104 de juego cuando apareció Jorge Díaz Price dentro del área de los felinos para sacar un disparo cruzado y vencer el marco de Nahuel Guzmán y poner arriba al Toluca con 15 minutos por jugar en el encuentro.

A seis minutos de terminar los tiempos extra, Joaquim apareció dentro del área y con un cabezazo mandó a guardar la esférica para igualar el tablero.

Con el encuentro empatado a un gol, la tanda de le altis fue lo que definió al nuevo campeón de la Concacaf Champions Cup.

Con este resultado, el Toluca consiguió su pase a la siguiente edición de la Copa Intercontinental y el boleto para el Mundial de Clubes 2029, certamen al que ya está clasificado el Cruz Azul al conseguir el título de la Concachampions el año pasado.

EVG