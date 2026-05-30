¿André-Pierre Gignac jugó su último partido con Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca?

André-Pierre Gignac habría jugado su último duelo con Tigres en la caída ante Toluca en la final de la Concacaf Champions Cup.

Es muy probable que André-Pierre Gignac haya jugado su último partido con Tigres este sábado en la final de la Concacaf Champions Cup ante el Toluca, duelo que los felinos perdieron en serie de penaltis tras un empate 1-1 en el Estadio Nemesio Díez.

En las últimas semanas circularon rumores que indican que el goleador histórico de los de la UANL dejará al club regiomontano después de 11 años para comenzar una etapa en la MLS con el Orlando City.

¡NO ERA EL FINAL QUE ESPERABA! ❌🐯



Toluca vuelve a dejar con las manos vacías a Gignac en lo que pudo ser su último partido como jugador de Tigres pic.twitter.com/a9Q5MEYmzn — Claro Sports (@ClaroSports) May 31, 2026

Gignac entra en el complemento de la final de Concacaf

André-Pierre Gignac ingresó a la cancha en la final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y Tigres en el minuto 78, cuando reemplazó a Marcelo Flores por lesión.

El experimentado delantero de los felinos ejecutó y acertó el primer cobro de los norteños en la tanda de penaltis contra los Diablos Rojos, donde los escarlatas se impusieron 6-5 para coronarse.

¿Cuántos títulos ganó Gignac con Tigres?

André-Pierre Gignac ha ganado 10 títulos con Tigres desde su llegada al club regiomontano en el verano del 2015.

El Bómboro conquistó cinco Ligas MX, cuatro Campeón de Campeones y una Concacaf Champions Cup con los universitarios.

El palmarés de André-Pierre Gignac con Tigres pudo haber sido más amplio de haber vencido a River Plate en la final de la Copa Libertadores 2015, cuando recién se había sumado a la plantilla entonces dirigida por Ricardo Ferretti.

EVG