¿Por qué André-Pierre Gignac jugaría su último partido con Tigres en la Liga MX?

Gignac habría jugado su último partido en la Liga MX con Tigres en la eliminación ante Chivas

El delantero francés André-Pierre Gignac habría tenido su último partido con los Tigres en la Liga MX. Diversos medios y reportes señalan que el ariete europeo no extenderá su contrato, con lo que el juego ante Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 fue su despedida del balompié mexicano.

Si la información es cierta y Gignac no seguirá en Tigres, el francés tuvo una amarga despedida, pues tan solo disputó 10 minutos en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Si bien fue el último juego de la Liga MX para el francés, todavía le queda un partido más.

El conjunto de San Nicolás de los Garza se encuentra en la final de la Concacaf Champions Cup. Por lo que André-Pierre Gignac se podría retirar de los Tigres como campeón, alcanzando su segunda copa de la región. El rival en la final es el Toluca.

La final de la edición 2026 de la Concacaf Champions Cup se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México, el próximo domingo 30 de mayo con horario por confirmar, tiempo del centro de México, un horario no tan habitual para la final de este torneo.

¿Qué sigue de Gignac en su carrera?

De acuerdo con el periodista Willie González, los Tuzos del Pachuca ya se habrían acercado a André-Pierre Gignac para sondear su situación y ver si hay oportunidad de sumarlo a la institución hidalguense, que incluso le propondría ser parte de la estructura directiva una vez que cuelgue los tenis.

Otro de los rumores que hay al rededor de Gignac y el futuro de su carrera es que equipos de la MLS tendrían interés en sus servicios. Uno de los conjuntos mencionados es el Atlanta United, pero el delantero exMarsella tendrá la última palabra.

El legado de Gignac con los Tigres

André-Pierre Gignac termina su contrato con los Tigres de la UANL en junio de este año y se dice que el cuadro regio no quiere renovarlo, terminando así una relación de 11 años, que deja al francés como uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado a México.

Gignac es sin lugar a dudas el mejor jugador e ídolo en la historia de los Tigres. Es el máximo goleador con 220 tantos, cosechó 12 títulos, entre ellos cinco campeonatos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y una Concacaf Champions Cup. Además de un subcampeonato de la Copa Libertadores.

Los Tigres estarían preparando una gran fiesta este sábado en el Volcán para despedir a Gignac. El adiós a su referente se daría en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en la previa del choque ante el Mazatlán, que juega su último cotejo en el futbol mexicano.

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