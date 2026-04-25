¡Se vale llorar! André-Pierre Gignac recibe emotiva ovación de la afición de Tigres en duelo ante Mazatlán (VIDEO)

André-Pierre Gignac recibió un emotivo homenaje de la afición de Tigres previo al partido ante Mazatlán.

La afición de Tigres le rindió una emotiva ovación al delantero André-Pierre Gignac en los momentos previos al partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX contra Mazatlán, duelo con sede en el Estadio Universitario.

“Gracias, Gignac”, decía una enorme manta que los seguidores del equipo felino colgaron en las tribunas del ‘Volcán’, desde donde los aficionados le dedicaron aplausos al francés cuando se anunció su nombre en la alineación.

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Así fue la ovación de la afición para el francés André-Pierre Gignac.



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El cotejo ante el Mazatlán podría ser el último para el veterano André-Pierre Gignac con Tigres, club con el que tiene poco más de una década, pues se unió al plantel felino en el Torneo Apertura 2015 para vivir su primera experiencia en la Liga MX.

¿A qué equipo se iría André-Pierre Gignac?

El contrato de André-Pierre Gignac con Tigres termina en junio de este 2026 y reportes señalan que el conjunto norteño no desea renovar al atacante.

Según información del periodista Willie González, la directiva del Pachuca ya se acercó al veterano goleador para conocer su situación.

Los Tuzos, inclusive, le habrían propuesto a André-Pierre Gignac ser parte de la directiva de los hidalguenses en cuanto decida culminar su carrera en las canchas.

¿Cuántos goles lleva Gignac en el Clausura 2026?

El experimentado André-Pierre Gignac solamente ha marcado un gol con Tigres en lo que va del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, su anotación no pudo ser en un mejor encuentro que el clásico regio, pues fue el autor de la anotación con la que los universitarios derrotaron 1-0 al Monterrey en la Jornada 10 de la Liga MX, duelo que se llevó a cabo en el ‘Volcán’.

El gol de André-Pierre Gignac en aquel duelo ante Rayados fue al minuto 92, lo que generó todavía más algarabía entre la afición de Tigres.

EVG