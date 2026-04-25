¡LAMENTABLE! Daniil Medvedev lanza escupitajo al público en pleno partido en el Masters de Madrid (VIDEO)

Daniil Medvedev lanzó un escupitajo a la afición en pleno partido del Masters 1000 de Madrid.

El tenista ruso Daniil Medvedev protagonizó un momento bochornoso en el Masters 1000 de Madrid, luego de que lanzó un escupitajo al público durante su partido de la segunda ronda contra el húngaro Fábián Marozsán.

Este inesperado gesto estuvo cerca de costarle una descalificación inmediata a Daniil Medvedev por conducta antideportiva.

🚨 ATENCIÓN AL GESTO ANTIDEPORTIVO DE MEDVEDEV. 👀



📺 Mirá #Madrid en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/Lbdeq5jMPy — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 25, 2026

El escupitajo que el tenista ruso lanzó hacia el público en el Masters 1000 de Madrid ocurrió tras quedar el marcador 4-4 en el segundo set, lo que le costó recibir una advertencia de parte del árbitro.

Daniil Medvedev repite su gesto

Pocos momentos después del escupitajo lanzado hacia el público reunido en las tribunas, Daniil Medvedev hizo el mismo gesto hacia el árbitro del partido contra Fábián Marozsán.

El partido a esas alturas era favorable para el ruso, quien se había impuesto 6-2 a su rival en el primer set y dominaba la segunda manga con un quiebre a favor.

La afición se le voltea a Daniil Medvedev

El escupitajo de Daniil Medvedev generó molestia entre los aficionados, los cuales, a partir de ese momento, volcaron su apoyo hacia Fábián Marozsán.

La reacción de público en el partido de la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid desestabilizó al ruso, que tuvo que disputar un tercer set, en el cual aseguró el triunfo y su pase a la tercera ronda del torneo.

Daniil Medvedev corrió con suerte luego de que su segundo escupitajo, éste último dirigido al árbitro, no le costó la descalificación y por lo tanto mantiene vivas sus esperanzas por coronarse en el Masters 1000 de Madrid.

Daniil Medvedev busca su primer título en Madrid

El ruso Daniil Medvedev quiere conseguir su primer título en el Masters 1000 de Madrid en este 2026, pues nunca se ha proclamado campeón del certamen en la capital de España.

Para ello, el actual número 10 en el ranking de la ATP debe vencer primero al noruego Nikolai Budkov en cotejo correspondiente a la ronda de 32.

EVG