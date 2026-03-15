Jannik Sinner derrota en dos sets a Daniil Medvédev y se convierte en campeón de Indian Wells

Jannik Sinner es campeón de Indian Wells por primera vez en su carrera.

Jannik Sinner levantó su primer título del 2026 en la cancha principal de Indian Wells tras vencer en dos sets al ruso Daniil Medvédev por marcador de (6)6-7 y (4)6-7, para llevarse por primera vez en su carrera profesional el trofeo de este torneo.

Un encuentro bastante reñido fue el que se vivió en el ATP 1000, pues los dos sets que se disputaron en el partido por el título se fueron a tie break y los dos tenistas batallaron durante una hora y 55 minutos para poder conocer al ganador.

Daniil Medvédev ha llegado en tres ocasiones a la final de Indian Wells, 2023, 2024 y 2026; lamentablemente, en todas ha sido derrotado, dos veces a manos de Carlos Alcaraz y esta última ante el italiano Jannik Sinner.

Para convertirse en campeón de Indian Wells, Jannik Sinner pasó por encima de Dalibor Svrcina, Denis Shapovalov y Joao Fonseca en los octavos de final, derrotó a Learner Tien en los cuartos, dejó en el camino a Alexander Zverev en las semifinales y venció a Daniil Medvédev en la final.

El tenista ruso de 30 años derrocó en la antesala de la gran final al tenista número uno de la ATP, Carlos Alcaraz, evitando que se diera otra final entre Jannik Sinner y el tenista español en la historia del deporte blanco.

Con este cetro, Sinner olvidó lo ocurrido en el inicio de la campaña, pues cayó en las semifinales del Australian Open y en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, dejando ir dos títulos antes de llegar a Indian Wells.

Desde su llegada a los primeros puestos de la ATP, Jannik Sinner ha puesto el nombre de Italia en el mapa, pues con esa victoria se convirtió en el primer tenista italiano en llegar a la final y ganar el título de Indian Wells.

‘El Zorro’ quitó del trono al británico Jack Draper, quien fue campeón en 2025 tras vencer a Holger Rune el año pasado en dos sets por marcador de 6-2 y 6-2.

La última vez que la final de Indian Wells se definió en dos sets con dos tiebreaks fue en 2010, cuando Ivan Ljubicic venció al estadounidense Andy Roddick por pizarra de 7-6(3), 7-6(5).

DCO