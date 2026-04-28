Tigres derrota a Nashville de visita en la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup

Tigres viajó hasta Tennessee para enfrentarse al Nashville en la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, encuentro que estuvo cerrado durante los 90 minutos, pero Ángel Correa fue el encargado de abrir el cerrojo para darle la ventaja a los Universitarios en la serie.

La primera jugada de peligro de los visitantes fue al minuto 9 de tiempo corrido, cuando Ozziel Herrera recibió un pase de Rodrigo Aguirre y el delantero mexicano sacó un remate potente de pierna derecha y fue rechazado por el guardameta Brian Schwake.

¡CORREA ABRIO EL MARCADOR! 🔥🤩🐯



Golazo de Ángel Correa que rompe el marcador y le da la ventaja al equipo mexicano. #CONCACAF pic.twitter.com/t7SO4mpDgj — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

Lamentablemente para el equipo de la MLS, al minuto 18 de tiempo corrido uno de sus mejores jugadores, Edvard Tagseth, tuvo que salir del campo de juego por lesión y en su lugar entró Matthew Corcoran.

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Fue al minuto 33 de tiempo corrido cuando apareció Ángel Correa para darle la ventaja a los Tigres. El delantero argentino aprovechó un rebote cerca de los linderos del área y sacó un disparo al segundo poste de la cabaña rival, venciendo a Brian Schwake para poner a Tigres a 90 minutos de llegar a la final del torneo.

El partido siguió su marcha y los dos clubes se mantenían ordenados en zona defensiva para no recibir goles de cara al partido de vuelta, aunque con la anotación de Ángel Correa la serie se complica para Nashville por el tanto de visitante.

Apenas iniciando el segundo tiempo, al minuto 50 de juego, Juan Pablo Vigón apareció en campo rival y con un remate de pierna derecha puso a trabajar a Brian Schwake, quien logró detener la esférica que salió del pie del mediocampista mexicano tras un pase de Ángel Correa.

La jugada más clara de la parte complementaria fue por parte de Diego Lainez. El delantero azteca, dentro del área, sacó un remate con su pierna izquierda, el cual fue detenido por Brian Schwake al lado derecho de su portería, evitando que la ventaja de los Tigres fuera mayor.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, cotejo en el que se definirá al primer finalista de la Concacaf Champions Cup y arranca en punto de las 19:30 horas.

DCO