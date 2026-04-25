Tigres humilla al Mazatlán y asegura su lugar en la Liguilla del Clausura 2026; resumen y goles

Tigres clasificó a la Liguilla del Clausura 2026 después de golear al Mazatlán.

Tigres consiguió su boleto a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 después de vencer 5-1 al Mazatlán en el Estadio UniverDsitario, en el que fue el último partido de los Cañoneros en la Liga MX y muy posiblemente también el de André-Pierre Gignac con los de la UANL en una fase regular de campeonato.

Juan Brunetta hizo el único gol que hubo en el primer tiempo, cuando al minuto 15 marcó con un disparo de derecha fuera del área para dejar sin oportunidad a Ricardo Rodríguez.

Tigres asegura el triunfo en el complemento

El campeón mundial argentino Ángel Correa aumentó la ventaja de Tigres en la segunda mitad, luego de que al minuto 58 convirtió con un tiro raso de zurda.

Juan Brunetta logró su segunda diana del partido al 63′ para poner el 3-0 en favor de los de la UANL con un tiro raso de derecha fuera del área.

Gabriel López descontó para el Mazatlán al minuto 78 con un tiro lejano tras una gran jugada colectiva de los visitantes.

Si eres futbolista y te llamas Diego, un día tienes que hacer un gol así. 😌⚽



JUGADÓN del Chicha Sánchez... ¡Dejando rivales tendidos en el terreno! 🐯



¡Qué golazo de los @TigresOficial! 👏#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #TIGMAZ pic.twitter.com/3fggl3nZut — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 26, 2026

Poco tiempo después aparecieron Diego ‘Chicha’ Sánchez (81’) y Ozziel Herrera (84′) para conseguir las últimas dos dianas de Tigres.

Afición de Tigres rinde emotivo homenaje a Gignac

André-Pierre Gignac recibió un emotivo homenaje de la afición de Tigres en los instantes previos al partido contra Mazatlán.

Los seguidores del conjunto felino que se dieron cita en el ‘Volcán’ se rindieron ante el Bómboro, quien pudo haber disputado su último partido con los de la UANL, al menos en duelo de fase regular.

André-Pierre Gignac podrá tener más minutos con Tigres en la Liguilla del Clausura 2026, en la que los de la UANL buscarán llegar a la final por segundo torneo consecutivo.

EVG