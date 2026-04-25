¿Gilberto Mora al Monterrey? Esto se sabe AL MOMENTO sobre la llegada de la joya mexicana a Rayados

Gilberto Mora en un partido con el Tijuana en el Clausura 2026.

Gilberto Mora es el futbolista más joven que actualmente juega con la Selección Mexicana. El mexicano ha llamado la atención de varios equipos de la Liga MX y el extranjero, pero en esta ocasión se trata del Monterrey, que ya piensa en el siguiente torneo.

Con información de Adolfo Peñaloza, reportero de TUDN, la directiva de los Rayados está buscando hacerse de los servicios de Gilberto Mora para el siguiente torneo, ya que este Clausura 2026 terminó oficialmente para los de la Sultana del Norte.

Cabe recalcar que no será nada sencillo fichar a Gilberto Mora, ya que la joya mexicana es pretendida por diferentes equipos del extranjero, solo que aún no puede fichar con un equipo fuera de México hasta que cumpla la mayoría de edad.

Pues nada… que la joya 💎 del futbol mexicano Gilberto Mora huele a Rayado 🤠 — Adolfo Peñaloza (@Adolfo_Penaloza) April 25, 2026

Gilberto Mora será uno de los jugadores más jóvenes en el Mundial 2026

Juan Carlos Osorio fue el entrenador que le dio la oportunidad a Gilberto Mora de debutar en la Primera División de México y desde ese entonces no ha dejado ir ninguna oportunidad para jugar con los Xolos de Tijuana en la Liga MX.

Lo más seguro es que sea llamado por el ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026, torneo en el que será uno de los jugadores más jóvenes en disputar este certamen con 17 años, aun siendo menor de edad, aunque uno de los mejores jugadores mexicanos.

Su nivel futbolístico es tan sobresaliente que fue convocado por Javier Aguirre para la Copa Oro; aunque no fue titular en los primeros partidos, la ausencia de Charly Rodríguez le dio la oportunidad de ser titular en la fase eliminatoria y no soltó la posición hasta ganar el trofeo continental.

“There’s no other player like Gilberto Mora, and at his age, there’s no one like him.



HE WILL BE AT THE WORLD CUP, and he’ll arrive in excellent form, fit and in rhythm”. 🏆



– Sebastian 'Loco' Abreu. ❤️✍🏼 pic.twitter.com/EP7EmnSFiL — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 19, 2026

Gilberto Mora pelea por un puesto en el partido inaugural del Mundial 2026

Cada día que pasa, son 24 horas menos para vivir el inicio del Mundial 2026, el mejor torneo a nivel de selecciones y que paraliza al mundo desde su inicio hasta que se corona el nuevo campeón.

México tendrá la dicha de recibir por tercera ocasión en la historia el torneo de la FIFA y disputará el partido inaugural ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, un compromiso en el que todos los jugadores de la Selección Mexicana sueñan con estar.

Uno de ellos es Gilberto Mora, que por su nivel mostrado con el Tijuana podría tener un lugar asegurado en la plantilla de Javier Aguirre para enfrentarse al combinado africano en el primer encuentro de la Copa del Mundo.

DCO