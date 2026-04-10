Xolos derrota de visitante a Bravos en el regreso de Gilberto Mora a las canchas; resumen y goles

Xolos venció de visitante a Bravos en el regreso de Gilberto Mora.

Xolos ganó por segunda semana consecutiva al derrotar 2-1 como visitante a los Bravos en el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026. El duelo en el Estadio Olímpico Benito Juárez también marcó el regreso de Gilberto Mora a las canchas. Kevin Castañeda y Ramiro Árciga hicieron los goles.

Los de casa tuvieron complicaciones desde el inicio del encuentro, luego de que al minuto 4 fue expulsado Monchu por una fuerte falta sobre Aldahir Pérez.

¡Goool de Xoolos!



Kevin Castañeda abre el marcador con un zurdazo que vence a Jurado#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



EN VIVO: https://t.co/KgH00iLgR0 pic.twitter.com/L2mJGWqvHO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 11, 2026

¡Gool de Xolos!



Ramiro Árciga ataca por el costado derecho y pone el segundo de la noche#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



EN VIVO: https://t.co/KgH00iLgR0 pic.twitter.com/PaLU1guAKd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 11, 2026

Kevin Castañeda abrió el marcador al minuto 43 del juego para poner al frente a Xolos con un remate de zurda en el centro del área.

Xolos aumenta su ventaja y Gilberto Mora reaparece

Antes de que los Bravos pudieran tener una reacción, Ramiro Árciga hizo el 2-0 para la visita al 52’ con un disparo raso de zurda, justo después de un intento previo en el que Sebastián Jurado impidió la caída de su marco.

Al minuto 62 llegó el minuto esperado por gran parte de los aficionados, cuando el joven mediocampista Gilberto Mora ingresó a la cancha para tener sus primeros minutos desde el 17 de enero de este año.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, había estado fuera de circulación a causa de una pubalgia, producto de la sobrecarga de partidos. Por este motivo, Javier Aguirre tampoco lo convocó para los partidos amistosos de la Selección Mexicana entre enero y marzo.

Gol de @fcjuarezoficial

Gol de penal de Guilherme Castilho

Acorta distancia los Bravos 🐎



Juárez 1-2 Tijuana #ViernesBotanero pic.twitter.com/Y4vjh0DIEW — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) April 11, 2026

Los Bravos le pusieron emoción al cierre del encuentro al descontar al minuto 88 con un tanto de penalti convertido por Guilherme Castilho. Los locales acabaron con nueve jugadores, pues Jesús Murillo fue expulsado en la compensación (96′).

León ratifica su buen momento

El León derrotó 1-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en el partido con el que se puso en marcha la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El delantero panameño Ismael Díaz fue el autor del único gol del partido al minuto 71, con el que La Fiera logró un triunfo vital en sus aspiraciones por clasificar a la Liguilla.

León ha ganado los tres partidos que ha afrontado bajo las órdenes del argentino Javier Gandolfi, quien tomó las riendas del club tras la salida de Nacho Ambriz.

EVG