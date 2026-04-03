Xolos sorprende y derrota a Tigres para propinarles su sexta derrota de la temporada en Liga MX

Regresó la bendita Liga MX después del parón por Fecha FIFA y el encuentro que cerró la actividad de este viernes fue entre el Tijuana y los Tigres, cotejo que terminó con la victoria para los Xolos por marcador de 1-0 con un auténtico golazo de Kevin Castañeda.

El equipo de Sebastián Abreu, que ha tenido una temporada tambaleante, llegó a su tercera victoria en la temporada para sumar de a tres y tener 15 puntos tras la victoria de esta noche, lo que los coloca en la décima posición momentáneamente.

El primer y único tanto del encuentro llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Aldahir Pérez realizó un cambio de juego para Rafael Fernández, quien bajó la pelota y la cedió a Kevin Castañeda. El dorsal ‘10′ de los Xolos no lo dudó dos veces y sacó un disparo potente desde tres cuarto del campo al segundo poste de Nahuel Guzmán, con el que venció la meta de los Tigres.

Durante el resto del encuentro, el equipo de Guido Pizarro adelantó sus líneas para ir en busca del tanto del empate, pero en el tiempo que quedó en la cancha del Estadio Caliente, los de la Sultana del Norte no pudieron marcar en el encuentro.

Tigres lleva tres encuentros consecutivos en la temporada de la Liga MX sin conocer la victoria, empate ante Querétaro, derrota ante Juárez y descalabro frente al Tijuana, dos de ellos de visita y uno de local.

El siguiente reto de los auriazules es en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que se medirán al Seattle Sounders en los cuartos de final de la competencia, mientras que el Tijuana se prepara para medirse a Juárez en el Clausura 2026 el próximo fin de semana.

"¡Aquí está el gol... aquí está el gol...!". 🎙️



Notable definición de Ruiz. Y así llegó el primero de @ClubNecaxa ante los Cañoneros. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/EgHFuupOKU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 4, 2026

¡Contragolpe perfecto! 💥



Espectacular acción colectiva que Fabio definió de manera fantástica. 🔥 Y con ello, llegó el empate de @MazatlanFC ante los Raydos. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/HcmZ30sWu2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 4, 2026

Necaxa derrota al Mazatlán en el arranque de la Jornada 13

El Estadio Victoria abrió sus puertas para recibir el partido entre el Necaxa y el Mazatlán, cotejo que terminó con la victoria de los Rayos por marcador de 2-1 y el equipo de Martín Varini llega a cinco victorias para pelear por un lugar en la liguilla.

Javier Ruiz al minuto 15 de juego y Alexis Peña al 56′ de tiempo corrido fueron los que pusieron los dos tantos a favor de los locales con los que se llevaron la victoria ante los Cañoneros, que están disputando su última campaña en la Liga MX. Fábio Gomes descontó por la visita.

El Necaxa se coloca en el noveno puesto de la clasificación con 16 puntos, solo por detrás de América y Tigres, que tienen 17 unidades, aunque los azulcremas aún tienen pendiente su encuentro de esta jornada.

DCO