Estos son los equipos que jugarán en el Estadio Azteca en la Liga MX

El Club América compartirá su casa, el Estadio Azteca, con otros dos equipos de la Liga MX, que utilizarán la cancha del mítico inmueble para jugar como local. La información la confirmó el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

“El Estadio Banorte (Azteca), que se reinaugura el sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí por cierto el Atlante, el Cruz Azul y el América”, dijo el representante de la FMF en un evento.

De esta manera se confirma lo que era un secreto a voces, que las Águilas no serán los únicos en jugar en el Coloso de Santa Úrsula. La Máquina ya había estado siendo local en el estadio en años pasados y los Potros tendrán un gran inmueble en su regreso a la Liga MX.

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Nos vemos en agosto, @EstadioBanorte ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/qrR3LKXdSx — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 28, 2026

Los equipos que jugarán en el Estadio Azteca

América

Cruz Azul

Atlante

América y Cruz Azul chocarán en el Azteca

La inauguración del Mundial 2026 es en el Estadio Azteca ı Foto: X de la Selección Mexicana

Tras casi dos años de remodelaciones, el Estadio Azteca es inaugurado con un juego entre México y Portugal el 28 de marzo y será el 11 de abril cuando vuelva a tener acción de la Liga MX con el Clásico Joven entre América y Cruz Azul.

La confirmación del regreso de los azulcremas, celestes y azulgranas al Estadio Banorte no incluyó fechas exactas de los juegos, pero este semestre serían pocos, ya que un par de meses antes del Mundial 2026 la FIFA toma control del inmueble.

Por el momento el cuadro de Coapa juega de local en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los de la Noria rentan en el Estadio Cuauhtémoc y los Potros esperan su regreso a la máxima categoría del futbol mexicano.

aar