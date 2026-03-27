Estos son TODOS los eventos históricos que ha recibido el Estadio Azteca

El Estadio Azteca está listo para reabrir sus puertas este sábado 28 de marzo para recibir el encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. Pero este compromiso será un episodio más en la historia de este recinto, que a lo largo de los años ha recibido eventos históricos de todo tipo.
Inaugurado en 1966 con un cotejo entre el Club América y el Torino de Italia, fue como el Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas al público, siendo el estadio con mayor capacidad en nuestro país, además de que su primera Copa del Mundo fue en 1970, cuando Pelé levantó el trofeo en esta cancha.
Fuera del futbol, el Estadio Banorte ha albergado eventos como conciertos, carrera de botargas, la visita del Papa Juan Pablo II y otros eventos deportivos de talla internacional como la National Football League (NFL).
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Estos son los evento históricos que ha recibido el Estadio Azteca
A lo largo de los años, el Estadio Azteca ha sido sede de grandes eventos tanto deportivos, de entretenimiento y católicos, pues es uno de los recintos más grandes, en términos de capacidad, de todo México.
- 1966 - Inauguración del Estadio Azteca
- 1968 - Inauguración de los XIX Juegos Olímpicos
- 1970 - Copa del Mundo
- 1970 - Clásico Colegial de Futbol Americano UNAM vs. IPN
- 1971 - Copa del Mundo Femenil
- 1975 Juegos Panamericanos
- 1983 - Concierto de Menudo
- 1986 - Segunda Copa del Mundo
- 1992 - Concierto de Elton John
- 1993 - Pelea de Julio César Chávez vs. Greg Haugen
- 1993 - Copa Oro
- 1993 - Concierto de Michael Jackson
- 1994 - Primer juego de NFL (Dallas vs. Houston)
- 1997 - Segundo juego de NFL (Miami vs. Denver)
- 1999 - Visita del papa Juan Pablo II
- 1999 - Copa Confederaciones
- 2005 - Tercer juego de NFL (Arizona vs. San Francisco)
- 2011 - Concierto de U2
- 2011 - Copa del Mundo Sub-17
- 2014 - Homenaje a Chespirito
- 2016 - Primer Monday Night Football en México (Texas vs. Raiders)
- 2017 - Concierto de Paul McCartney
- 2017 - Quinto juego de NFL (Patriots vs. Raiders)
- 2018 - Concierto de Shakira
- 2019 - Gol 10 mil en el Estadio Azteca
- 2019 - Sexto juego de NFL (Chiefs vs. Chargers)
- 2022 - Concierto de Los Bukis
- 2022 - Concierto de Bad Bunny
- 2023 - Concierto de Swedish House Mafia
- 2024 - Concierto Soy Rebelde
- 2024 - Concierto de Karol G
- 2024 - Concierto Ozuna
- 2024 - Concierto Travis Scott
- 2025 - Festejo tricampeonato Club América
- 2025 - Concierto Don Omar
- 2026 - Tercera Copa del Mundo
Estos son los grandes eventos que ha recibido el Estadio Azteca en su cancha o en la explanada del estacionamiento; a esta lista se unen las múltiples finales de Liga MX que se han disputado en este recinto, como la del América vs. Cruz Azul en 2013.
La afición ya espera la inauguración del Mundial 2026
México será el primer país en la historia en recibir tres Mundiales en su tierra y el Estadio Azteca en albergar tres partidos inaugurales, siendo la Selección Mexicana la encargada de jugar el primer cotejo del torneo de la FIFA.
El equipo de Javier Aguirre sostendrá una batalla contra Sudáfrica en el Coloso de Santa Úrsula el próximo 11 de junio, buscando su primera victoria en un encuentro inaugural, pues nunca han podido salir con la victoria en el primer partido del Mundial.
Después de eso, el Tricolor se verá las caras con Corea del Sur en la cancha del Estadio AKRON y, para su tercer compromiso en la Copa del Mundo, se enfrentarán a Dinamarca o República Checa de vuelta en el Estadio Ciudad de México.
DCO