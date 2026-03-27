Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo vuelve al Estadio Azteca y esta fue su hermosa reacción al ver el Coloso (VIDEO)

Álvaro Fidalgo portó por primera vez la indumentaria de la Selección Mexicana y podría tener su debut con el equipo de Javier Aguirre ante Portugal

Álvaro Fidalgo volvió a pisar la cancha del Estadio Azteca.
Álvaro Fidalgo volvió a pisar la cancha del Estadio Azteca. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Estadio Azteca afina sus últimos detalles para recibir este sábado a la Selección Mexicana y a Portugal para el partido amistoso que reabre las puertas del Coloso de Santa Úrsula. Un día antes del enfrentamiento, el Tricolor visitó el recinto y Álvaro Fidalgo volvió a la que fue su casa durante cinco años.

Las redes sociales de México publicaron un video donde se ve la entrada de varios de los futbolistas a la cancha del Estadio Azteca, pero el que se llevó los reflectores fue Álvaro Fidalgo, que ingresó al césped acompañado de Israel Reyes y Armando ‘La Hormiga’ González.

El mediocampista mexicano volteó a ver el Estadio Azteca y presenciar cómo quedó el Coloso después de la remodelación; antes de ingresar al campo de juego, dijo: “Qué locura”, mientras que ‘La Hormiga’ González daba una vuelta 360 grados para presenciar el recinto.

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