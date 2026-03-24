Álvaro Fidalgo ya luce los colores de México y así fue su primer entrenamiento como seleccionado (VIDEO)

Álvaro Fidalgo tuvo este martes 24 de marzo su primer entrenamiento con la Selección Mexicana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). El futbolista del Betis lució contento en su primer práctica como integrante del Tricolor, que se prepara para los amistosos contra Portugal y Bélgica.

“Ya me dieron la bienvenida, dos o tres patadas, no, es broma, jajajajaja”, dijo en primera instancia ante las cámaras Álvaro Fidalgo, quien posteriormente aclaró que “todo bien, todo bien” en medio de risas en un video publicado en las redes sociales de la Selección Mexicana.

Posteriormente se ve al Maguito teniendo contacto con el balón e interactuando con algunos otros integrantes del Tricolor, entre ellos Alexis Vega, en su primer entrenamiento ya como seleccionado nacional del equipo que dirige Javier Aguirre, quien convocó al exAmérica para los duelos de la Fecha FIFA de marzo.

Álvaro Fidalgo vive su primer llamado con Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo experimenta su primera aventura como integrante de la Selección Mexicana, con la que pudo ser convocado después de haber cumplido cinco años de residencia en el país, al que llegó en el 2021 para integrarse a la plantilla del América.

El ahora jugador del Betis espera tener sus primeros minutos con el Tricolor en el amistoso contra Portugal que marcará la reapertura del Estadio Azteca, que conoce muy bien por su paso con las Águilas, el próximo sábado 28 de marzo.

Tres días después, el martes 31, Álvaro Fidalgo disputaría su segundo encuentro con la Selección Mexicana, que ese día mide fuerzas ante Bélgica en un cotejo de preparación en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

Álvaro Fidalgo regresa al Estadio Azteca

Álvaro Fidalgo estuvo en el último partido que se jugó en el Estadio Azteca antes de haber sido sometido a obras de remodelación con miras al Mundial 2026.

El Maguito completó los 90 minutos en la final de vuelta del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul el 26 de mayo del 2024, duelo que los de Coapa ganaron 1-0 para proclamarse bicampeones de la Liga MX.

Casi dos años después, Álvaro Fidalgo tendría su debut con la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, recinto que fue su casa en tres de sus cinco años con el América.

EVG