Ochoa regresa y Fidalgo, cada vez más cerca del Mundial

El futbol mexicano se prepara para un nuevo capítulo en su historia, con la mirada puesta en el Mundial del 2026. En este contexto, la reciente convocatoria de 26 jugadores realizada por el entrenador Javier Aguirre ha generado gran expectación. Destacan en esta lista el regreso del experimentado arquero Guillermo Ochoa y la primera aparición del volante Álvaro Fidalgo, una combinación que podría marcar la diferencia en los próximos encuentros.

El llamado de Aguirre incluye a jugadores que serán fundamentales. El primer reto será enfrentarse a la selección de Portugal el 28 de marzo, en un partido que se jugará en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca. Tres días después, el Tricolor se medirá ante Bélgica en el histórico Soldier Field de Chicago, un escenario que promete ser testigo de un gran espectáculo futbolístico.

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Memo Ochoa, con 40 años de edad, regresa después de un largo periodo de ausencia. Su última aparición fue en la Copa Oro del año pasado, donde no tuvo minutos como titular, ya que estuvo relegado al banquillo detrás de Luis Malagón. Sin embargo, la reciente lesión del portero del América, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, abre la puerta a Ochoa para que busque hacer historia al participar en su sexta Copa del Mundo.

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El arquero ha sido un pilar del equipo mexicano durante más de una década y su experiencia será invaluable en este proceso de preparación. Su última titularidad se remonta a noviembre del 2024, cuando el Tricolor enfrentó a Honduras en la Liga de Naciones. A pesar de su inactividad reciente, su regreso es visto como una oportunidad de reforzar la portería con un jugador que tiene el peso de la historia y la presión de los grandes momentos.

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Por otro lado, la inclusión de Álvaro Fidalgo es una de las decisiones más interesantes de Aguirre. El volante, quien recibió su carta de naturalización a principios de este año, se ganó un lugar en la selección gracias a su destacado desempeño en la Liga MX, donde fue clave para el América en su tricampeonato. Tras su reciente traslado al Real Betis, Fidalgo ha demostrado ser un jugador de calidad que puede aportar tanto en la creación de juego como en la recuperación del balón.

Su llegada representa no sólo un refuerzo en el mediocampo, sino también una oportunidad para integrar talento fresco y dinámico. Aguirre ha tomado la decisión de citar a Fidalgo en su primera oportunidad, lo que habla de la confianza que tiene en su habilidad para adaptarse y contribuir al esquema del Tricolor.

Además de Ochoa y Fidalgo, otro nombre que resalta en la convocatoria es el de Obed Vargas, un joven talento de 20 años. Vargas ha tenido un desarrollo prometedor en el futbol europeo, destacando en el Atlético de Madrid tras un periodo de escasa actividad bajo la dirección de Aguirre. La inclusión de Vargas es estratégica, especialmente en vista de las lesiones de jugadores clave como Marcel Ruiz y Edson Álvarez.

Otro jugador que vuelve es Julián Quiñones, delantero que se desempeña en el Al-Qadsiah de Arabia Saudí. Quiñones no había sido convocado desde la última Copa Oro y su regreso es un indicio de que Aguirre está buscando diversificar su ataque con jugadores que pueden aportar versatilidad y fuerza en la delantera.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en la convocatoria. Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, no estará presente debido a su recuperación de una cirugía de tobillo realizada en diciembre. Su ausencia es un golpe para el equipo, ya que Gimenez ha demostrado ser un goleador eficaz y una pieza clave en la ofensiva del Tricolor.