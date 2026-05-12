Catalina y su gran amor por México; las luchas y el pozole su debilidad

La Lucha Libre Triple A tiene una nueva estrella. La alianza entre la AAA y la WWE surten efectos y llama la atención de todos los aficionados, por lo que los mejores gladiadores del orbe quieran llegar a la fusión de estas empresas. Una de sus más grandes y recientes joyas que fueron contratadas es La Catalina, quien llega por todo.

La luchadora chilena tiene claros sus objetivos en esta nueva etapa en su vida profesional y encontró el lugar adecuado para demostrar su talento y las ganas de cumplir con todos sus sueños.

En una mesa redonda en la que fue invitada La Razón, la andina reconoció su amor a México y el agradecimiento que le tiene a toda la gente del país, a tal grado de asegurar que no se ve viviendo en otro lugar y que ama la cultura, pues todos los días se aprende algo nuevo.

“El hablar como mexicano se pega. Me gusta mucho México y no me veo viviendo en otro lado. Cuando regresé a Chile y vi a mi papá y a mi mamá les dije que no iba a volver. México ya es parte de mí. Disfruto el tráfico y no puedo vivir un día sin comer pozole, mínimo una vez a la semana como pozole. En México siempre sucede algo fuera de lo normal y se viven cosas increíbles, los extranjeros quedan enamorados”, dijo.

Por otra parte, una de sus principales rivales desde que aterrizó en la caravana tres veces estelar es Lady Flammer integrante de las Tóxicas. Asegura que ahora gracias a ella todos los reflectores la voltean a ver, pero que le durará muy poco el gusto, ya que va por su cinturón.

“Faby Apache es una historia y me gustaría tenerla a mi lado, le tengo que aprender muchas cosas y ella es una histórica de la lucha libre. De la Pimpi (Pimpinela) quiero aprender el glamour, la elegancia, Lady Shanny está recuperando su nivel y quiero a todas contra las Tóxicas, pues voy por el Reina de Reinas”.

La Catalina tuvo un cambio muy rápido en su carrera, pues mientras estaba subiendo como la espuma en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), decidió terminar su paso por dicha empresa para llegar a la Triple A, de inmediato.

“Mi paso por la otra empresa fue muy bonito. Salí de ahí muy bien y al final, era algo que tenía que pasar. Estoy muy contenta por todas las oportunidades que pasaron y que abrieron por las amistades que hice ahí, y la verdad, la pasé muy bien. Aunque sí creo que como profesional tenía que dar un paso más y cuando llegué a esa empresa fue con un propósito y lo logré. Se hicieron muchos chismes y hablaron de todo, pero al final las dos partes sabemos qué pasó”, añadió.

Por último, recordó el momento bochornoso que vivió en febrero de este año cuando un aficionado la tocó sin su consentimiento y ella a través de redes sociales denunció el abuso.

“La gente estaba muy emocionada y los niños corrieron, me abrazaron y rodearon. En ese momento sucedió todo y la verdad no vi quién fue o cómo pasó. No había cámaras y todo pasó muy rápido y había niños mirándome y no podía darles una mala imagen. Tomé como precauciones que una persona baje conmigo y me cuide para evitarme este tipo de cosas. Claro que lo hago por cuidar al público, pero también por la persona que se metió al camerino a llorar después de sentirse ofendida”, narró.

La mesa redonda terminó recordándole a Las Tóxicas que ya llegó La Catalina.

LA CATALINA

APODO: La reina del ring

EDAD: 26 años