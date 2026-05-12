América ya tendría su primera baja después de la eliminación contra Pumas

Luego de la eliminación en el Torneo Clausura 2026 a manos de los Pumas de la UNAM, parece que habrá fuertes movimientos en el Club América, pues ya se tendría conocimiento de la primera baja que tendrían las Águilas.

Universidad Nacional avanzó a semifinales de la Liga MX, dejando en el camino al América, que se dice este verano se quedará sin Paulo Víctor, quien se menciona será el nuevo entrenador de las categorías juveniles de Brasil, dejando así su puesto actual de auxiliar de André Jardine.

Paulo Victor, auxiliar de André Jardine en América ı Foto: Especial

De acuerdo con reportes, Paulo Victor habría aceptado una oferta de la Selección de Brasil Sub-20 y Sub-23 de cara al proceso para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El brasileño no llegará para el Apertura 2026 como parte del cuerpo técnico del conjunto de Coapa.

Como auxiliar de André Jardine se convirtió en uno de los mejores segundos al mando en el futbol mexicano. Fue clave en los exitos recientes del equipo azulcrema, que entre otras cosas ganó un inédito tricampeonato de la Liga MX, el primero en torneos cortos del balompié azteca.

El recorrido de Paulo Victor como entrenador

Paulo Victor ya ha sido el primer entrenador. Fue el timonel del Palmeiras Sub-20, ganando un par de títulos juveniles. En 2023 dejó su cargo en el Verdao para unirse al cuerpo técnico de André Jardine en el América.

Con el equipo con límite de edad del Palmeiras, Paulo Victor ganó la Copa Sao Paulo Junior, el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil. Trabajó y potenció a estrellas como Endrick, Estevao y Alan, entre otros.

¿Qué otras bajas tendría América?

América vive momentos complicados, pues podría haber muchos movimientos, entre ellos la posible salida del mediocampista Jonathan Dos Santos, quien no se sabe si seguirá jugando con los azulcremas.

Jonathan dos Santos se unió a la plantilla del América en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, después de una experiencia de cuatro años en la MLS con el LA Galaxy. Sumado al capitán, se dice que podrían salir Henry Martín, Néstor Araujo, Israel Reyes, todos por diferentes motivos.

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