¡CONFIRMADO! Javier Aguirre da su convocatoria para enfrentar a Portugal ¿Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo están dentro?

La Selección Mexicana sigue su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026 y en la primera Fecha FIFA del año se medirán ante Portugal y Bélgica. Javier Aguirre poco a poco va definiendo su lista final y en esta ocasión llamó a Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa, dos nombres que se espera que estén en la lista final para el Mundial.

Además, el entrenador mexicano llamó a Armando González, así que el delantero de las Chivas tendrá la oportunidad de seguir peleando por un puesto en la convocatoria y disputar su primer Mundial con el Tricolor.

Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️



Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

Convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica

Estamos a menos de 85 días de que inicie la Copa del Mundo del 2026 en nuestro país y está convocatoria que presenta Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica nos da una idea de la lista que final que podríamos ver en unos meses para el Mundial de la FIFA.

PORTEROS

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

Richard Ledezma

Everardo Lópéz

César Montes

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Jesús Angulo

MEDIOCAMPISTAS

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Obed Vargas

Denzell García

Carlos Rodríguez

Erick Sánchez

Orbelín Pineda

Brian Gutiérrez

DELANTEROS

Raúl Jiménez

Germán Berterame

Armando González

Guillermo Martínez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Roberto Alvarado

Después de medirse a Portugal en el Estadio Azteca, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para verse las caras con su similar de Bélgica en la cancha del Soldier Field, encuentro que le funciona al equipo de Javier Aguirre, pues en el Mundial se medirán ante un rival europeo que saldrá del Repechaje de la UEFA.

¡Fue una noche de dramática remontada! 😤



Incondicionales, ¿se acuerdan de lo emocionante que estuvo nuestro último partido en el @EstadioBanorte?



Hoy en la #MáquinaDelTiempo⌛ recordamos aquel intenso duelo.#SomosMéxico 💚🤍❤️ | @Banorte_mx



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La Selección Mexicana vuelve al Estadio Azteca después de tres años

La afición mexicana ya está a la espera de que se lleve a cabo el partido entre la Selección Mexicana y Portugal para volver a presenciar un encuentro del Tricolor en la cancha del Estadio Azteca, pues la última vez que el equipo nacional pisó el Coloso de Santa Úrsula fue en 2023.

En aquella ocasión, el equipo comandado por Jaime Lozano se vio las caras con Honduras, para el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Con goles de Luis Chávez al 43′ y Edson Álvarez al minuto 111 de tiempo corrido, fue como México empató el marcador global y mandó la eliminatoria a la tanda de penales.

Santiago Giménez, Johan Vásquez, Orbelín Pineda y César Huerta fueron los que marcaron desde los once pasos para la Selección Mexicana y con lo que lograron su pase a las semifinales del torneo internacional.

DCO