Otro jugador de la Selección Mexicana es baja y prende alarmas en el Vasco Aguirre; su club no lo convoca

La Selección Mexicana sigue prendiendo alarmas de cara a la Copa del Mundo 2026, pues sus jugadores están cayendo uno a uno en lo que parece ser una mala racha por lesiones, todos a menos de tres meses para la inauguración del certamen de la FIFA.

Ahora fue el turno del lateral Julián Araujo, quien tiene unos meses siendo de los elementos destacados del Celtic de Escocia, pero que recientemente dejó de ser convocado por una molestia física que le apareció a media semana.

El cuerpo técnico del Celtic no quiso arriesgar al defensor azteca, por lo que no lo llamaron a la convocatoria del duelo entrante ante el Motherwell.

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Julián Araujo disputó más de 120 minutos en los cuartos de final de la Copa de Escocia ante el Ranger. El duelo llegó hasta la tanda de penaltis luego que no se rompió el empate en el tiempo regular y extra.

Los lesionados de la Selección Mexicana

Entre ocho y 11 jugadores clave de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026 han sufrido lesiones. De ellos son cuatro, hasta el momento, los que ya no tienen posibilidad de ir al magno evento, entre ellos Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, y Luis Ángel Malagón, portero del América, son las nuevas bajas del Tricolor de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo del próximo verano, a la que tampoco se recuperarán a tiempo Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete.

Los lesionados

Luis Ángel Malagón

Marcel Ruiz

Rodrigo Huescas

Jesús Orozco Chiquete

Santiago Giménez

Edson Álvarez

César Montes

César Huerta

Luis Romo

Luis Chávez

Gilberto Mora

Las lesiones que padecen estos jugadores son de menor o de mayor gravedad, dependiendo el caso. Se espera que algunos pronto regresen a las canchas, por lo que estarían a tiempo para formar parte de la lista final de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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