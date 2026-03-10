Estas son las lesiones que Luis Ángel Malagón ha sufrido antes de torneos importantes con la Selección Mexicana

Luis Ángel Malagón se ha perdido los torneos más importantes con la Selección Mexicana a causa de lesiones.

El portero del América, Luis Ángel Malagón, se ha perdido eventos importantes con la Selección Mexicana a causa de lesiones, la última de ellas en la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, misma que le impedirá formar parte de la lista definitiva del Tricolor para el Mundial 2026.

Una presunta rotura del tendón de Aquiles sufrida en el primer tiempo del duelo en el que las Águilas se impusieron 1-0 al equipo de la MLS dejará fuera de las canchas al arquero nacido en Michoacán por, al menos, por seis meses, de acuerdo con diversos reportes, esto debido al tiempo de recuperación que conlleva esta lesión.

Aquí la mejor toma de la lesión de Luis Malagón.



A velocidad normal y sin contexto, no parece haber nada, pero...



A velocidad reducida y en el momento correcto se puede apreciar la lesión.



Es terrorífica, muy lamentable.



La ruptura del talón de Aquiles, ojalá y no... pic.twitter.com/3Csan8ZV6J — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 11, 2026

En su momento otras lesiones impidieron que Luis Ángel Malagón formara parte de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y más recientemente en la Copa América 2024, certámenes en la que los porteros titulares del Tricolor fueron Guillermo Ochoa y Julio González, de manera respectiva.

Lesiones que dejaron fuera a Malagón de torneos con la Selección Mexicana

Luis Ángel Malagón sufrió una lesión en el codo en el partido contra Estados Unidos de la fase de grupos del Preolímpico rumbo a Tokio 2020 tras atajar un balón, lo cual le impidió seguir jugando en la justa realizada en Guadalajara, Jalisco.

Si bien se recuperó antes de que comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana Sub-23, lo dejó como suplente al darle la titularidad al experimentado Guillermo Ochoa.

Posteriormente, una lesión en el glúteo durante un entrenamiento con el Tricolor poco antes del arranque de la Copa América 2024 lo privó de jugar la justa continental que se desarrolló en Estados Unidos.

Ante su baja, Jaime Lozano, entonces timonel de la Selección Mexicana, le confió la titularidad a Julio González, quien en ese momento era cancerbero de los Pumas.

¿Cuándo fue el último partido de Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana?

Luis Ángel Malagón jugó por última vez con la Selección Mexicana el 18 de noviembre del 2025, en la derrota por 2-1 a manos de Paraguay en un partido amistoso realizado en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Javier Aguirre ha puesto a Raúl ‘Tala’ Rangel, arquero de Chivas, como titular en los posteriores tres compromisos del Tricolor desde aquel cotejo de preparación contra los guaraníes.

Todo parecía indicar que la pelea por la titularidad de la Selección Mexicana en la portería estaba entre Luis Ángel Malagón y el ‘Tala’ Rangel, pero con la lesión del arquero del América cobra fuerza el nombre del veterano Guillermo Ochoa, quien busca asistir a su sexto Mundial.

EVG