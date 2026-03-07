FILTRAN la nueva playera de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 y es un hermoso recuerdo para los fans

En redes sociales circulan imágenes de lo que supuestamente sería la nueva playera de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 y ha generado división de opiniones entre los aficionados.

Se trata de una playera negra que sería el tercer kit de México en el certamen de la FIFA que se juega este verano. Tiene el cuello verde, con detalles en blanco en las mangas, el logo retro de la marca Adidas en tricolor y un estampado por todo la playera en de una m y una x.

💥 LEAKED 💥



🇲🇽 Mexico 2026 World Cup Third Shirt pic.twitter.com/a3d8AJJvP7 — esvaphane (@esvaphane) March 6, 2026

Muchos fans están comentando que se trata de una playera idéntica a la negra que utilizó el Tricolor en el Mundial Sudáfrica 2010 y que no aporta nada nuevo a la identidad visual de México, que desde hace un tiempo utiliza indumentarias negras como la principal y solo cuando es temporada de Copa del Mundo sacan jersey verde.

“La fijación de la gente de Adidas que propone y de la Femexfut que autoriza con el color negro ya es de psicólogo”, dice uno de los comentarios en la foto filtrada del uniforme que sería el tercer kit de la Selección Mexicana en el certamen en donde serán anfitriones.

“Que terquedad de hacer cualquier jersey de México en color negro, nada que ver con la tradición ni con la historia. Como novedad en el 2010 estuvo bien, pero ya cansa que siempre quieran sacar el jersey negro”, dijo otro fan del Tricolor.

Mientras se hace oficial si México tendrá un tercer uniforme en la Copa del Mundo 2026, se sabe que se jugará de local con una playera verde, la cual el seleccionado nacional ya ha estado utilizando desde hace varios partidos.

Además, se dice que el conjunto de visita tiene como protagonista una playera blanca con un cuello en “V” en color verde y que tiene detalles en las mangas en verde y rojo. Tampoco se ha confirmado que este sea un uniforme oficial.

Por lo pronto la Selección Mexicana de Javier Aguirre se sigue preparando para la Copa del Mundo 2026 con partidos de preparación. En próximos días el Tricolor se enfrentará a Portugal y a Bélgica, para después tener tres duelos más antes del arranque del certamen de la FIFA.

Después de enfrentarse a los lusos en la apertura del nuevo Estadio Azteca y a los belgas en Estados Unidos, el Vasco Aguirre y sus muchachos chocan ante Ghana en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente se miden a Australia y Serbia.

aar