Rodrigo Huescas advierte a su competencia en la Selección Mexicana; “voy a regresar más fuerte” (VIDEO)

Rodrigo Huescas sufrió una terrible lesión de ligamento cruzado el año pasado a ocho meses del Mundial del 2026, una noticia triste para el mexicano, pues todo indicaba que se perdería el torneo con la Selección Mexicana, pero el defensa azteca dio una entrevista en los canales del Copenhague donde aseveró que regresará más fuerte.

El exjugador del Cruz Azul aseguró que “voy a regresar más fuerte que antes, de eso estoy muy seguro, voy a regresar más fuerte que antes”.

Además, dejó en claro que “en algún momento voy a regresar a la Selección (Mexicana) y también a las canchas con el Copenhague, y me genera mucha ilusión volver; yo sé que la gente también está contenta conmigo, de que he venido haciendo bien las cosas, y agradecerles por ese apoyo”.

¿Cuándo fue el último partido de Rodrigo Huescas con el Copenhague?

Rodrigo Huescas lleva casi cinco meses fuera de la actividad con el Copenhague por su lesión de ligamento cruzado; de momento, el mexicano se encuentra en rehabilitación para poder volver a las canchas lo más pronto posible.

La última vez que el lateral de 22 años estuvo en la cancha con su equipo fue el 1 de octubre del 2025, cuando el Copenhague se midió ante el Qarabag en la Jornada 2 de la Champions League, encuentro en el que Rodrigo Huescas jugó 15 minutos antes de salir en la camilla.

Como el lateral mexicano lo comentó en el video, se perdió partidos importantes con el Copenhague en la Champions League, como el encuentro ante el Barcelona o ante el Villarreal.

Rodrigo Huescas: Første store interview efter skaden 🦁🇲🇽



Rodrigo Huescas blev langtidsskadet mod Qarabağ i en sæson, der ellers skulle byde på Champions League-oplevelser og VM på hjemmebane. I dette store interview sætter han ord på den hårde kamp for at vende tilbage på banen… — F.C. København (@FCKobenhavn) February 27, 2026

Estos son los partidos que se perdió Rodrigo Huescas con la Selección Mexicana

Rodrigo Huescas fue parte del equipo que ganó la Copa Oro y la Nations League el año pasado, comenzó a ser un jugador consistente en los llamados de Javier Aguirre, pero su lesión lo dejó fuera de los últimos encuentros del Tricolor.

Desde su lesión de ligamento cruzado, el exfutbolista de Cruz Azul tuvo que ver desde el televisor los encuentros ante Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, en los que la Selección Mexicana logró dos empates y dos derrotas.

Los cotejos que se han disputado en el 2026 no se cuentan porque no están dentro de la Fecha FIFA y, aunque el lateral mexicano estuviera en las condiciones de jugar, no podría ser convocado por el Tricolor al estar en el viejo continente.

DCO