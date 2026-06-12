¿Quién es Sofía Toache, la futura esposa de Edson Álvarez? Edad, nacionalidad, estatura, hijos

Edson Álvarez es un jugador constante de la Selección Mexicana desde el 2018 y en el Mundial 2026, promete una participación importante como uno de los seleccionados para representar al país en la justa deportiva.

Fuera de canchas, la vida personal del famoso también ha sabido crecer, en gran parte gracias a su relación con Sofía Toache, quien desde el 2024 es su prometida y lo ha acompañado en altas y bajas.

Apenas este 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial, ella celebró el esfuerzo de Edson Álvarez para formar parte del evento a pesar de haber estado lesionado poco antes. "Hace unos meses no sabíamos si ibas a estar aquí, pero lo lograste. Si me pidieran describir la palabra disciplina diría tu nombre“, le elogió.

¿Quién es Sofía Toache, la esposa de Edson Álvarez?

Sofía Toache nació el 25 de octubre de 1998 en la Ciudad de México, por lo que su nacionalidad es mexicana. Con 27 años de edad, la joven se ha consolidado como modelo e influencer.

Inició sus estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aunque posteriormente decidió pausarlos para acompañar a Edson en el inicio de su carrera en Europa.

Actualmente, Sofía comparte en sus redes sociales contenido relacionado con estilo de vida, moda, viajes, momentos en pareja y con la familia que ha construido al lado del futbolista. Se estima que la joven mide entre 1.65 y 1.70 metros.

La pareja se conoce desde que eran estudiantes, pero fue en 2018 cuando retomaron contacto e inició su relación sentimental. Desde entonces, ella a sido un apoyo fundamental en la vida del famoso.

En 2019, Edson Álvarez fue fichado por el Ajax, lo que marcó el inicio de una etapa a distancia para la pareja. A pesar de ello, la relación logró mantenerse sólida a través del tiempo y el espacio.

Son padres de dos hijos: Valentina que nació en 2019 y su segunda hija, cuyo nombre es desconocido, que nació en 2022.

A pesar de los años que llevan juntos, Edson Álvarez y Sofía Toache no se han casado. Se comprometieron en 2024, cuando él la sorprendió con una romántica propuesta de matrimonio durante unas vacaciones en Bali, Indonesia.

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