El oro de la salud mental: Iker Casas vence el bache emocional en el tatami

Detrás del contundente triunfo por 2-0 sobre el colombiano Miguel Trejos, que le otorgó la medalla de oro en la división de los -80 kilogramos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, el taekwondoísta mexicano Iker Casas libró una batalla aún más compleja lejos del tatami: la de su propia salud mental.

A sus 26 años, el representante del Estado de México subió al podio con una carga emocional que transformó en el motor de su victoria. Tras un periodo de incertidumbre deportiva y personal, esta presea dorada representó su boleto de salida de un bache psicológico.

¡ORO PARA MÉXICO! 🥋🇲🇽



El mexiquense Iker Casas García vence 2-0 al colombiano Miguel Trejos, en la final de la categoría -80 kilos y se lleva el metal dorado 🥇de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/GVpnXapGK5 — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

El dolor transformado en motor

“Es una medalla con la que no solo me estoy demostrando a mí que no estoy atorado ya, que estoy creciendo”, confesó Iker Casas visiblemente emocionado. “Estaba en un bache, un tema mental que sentía estaba atorado. No sabía qué hacer con mi carrera, no sabía qué seguía”.

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En ese proceso de sanación, el apoyo de su familia, su pareja Fernanda, integrante del equipo de natación artística, y el vínculo emocional con su mascota, resultaron vitales, por lo que al dedicarles su triunfo, también recordó a “Abu”, su hurón, quien falleció recientemente tras acompañarlo durante varios años.

“Se empezó a poner mala y la tuvimos que dormir porque ya sufría mucho. Estuve apoyándome de ese dolor para sacar una repetición extra, para trabajar, crecer y estar enfocado en cada entrenamiento”, relató conmovido. “Sé que a lo mejor muchos lo pueden ver como una tontería, pero a mí me ayudó a salir de ese agujero. Ella fue un motor muy importante para crecer y ganar esta medalla”.

Evolución con la mira en el Olimpo

Iker Casas enfatizó que el manejo de la salud mental es un camino individual, pero que en su caso, canalizar el luto y el amor de su entorno le permitió demostrarse a sí mismo, a sus seres queridos y al país que “Iker Casas todavía sigue creciendo y evolucionando a pesar del bache que sea”.

Con la confianza recuperada y el oro centroamericano al cuello, el taekwondoísta tiene claro su siguiente paso en el ciclo olímpico. “Estamos trabajando con todo el corazón, con toda la mente para lograr el objetivo que son los anhelados Juegos Olímpicos. Haré lo que sea necesario para llegar y conseguir una medalla olímpica para mi país”, sentenció.

EVG