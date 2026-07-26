Paulo Strehlke brilla en Santo Domingo, con la mirada fija en Los Ángeles 2028

Con dos medallas de oro en aguas abiertas, el nadador olímpico mexicano Paulo Strehlke brilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A sus 20 años, el atleta de Cuernavaca ya apunta a su próximo objetivo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“En Cuernavaca es necesario aprender a nadar desde chiquitos; se convirtió en el deporte de la familia”, relató en exclusiva su madre, Sara Delgado. Paulo debutó en aguas abiertas a los nueve años, siguiendo los pasos de su padre y su hermano mayor. Tras competir en París 2024, el morelense divide sus entrenamientos entre Múnich, Alemania, junto a su entrenadora Sheela Schult, presente en Santo Domingo, y México.

🥇 ¡Orgullo mexicano en el mar! 🇲🇽 Paulo Strehlke conquista Santo Domingo 2026 con dos medallas de oro en aguas abiertas: 10 km y 3 km sprint. Con apenas 20 años y experiencia olímpica en París 2024, el morelense ya apunta hacia Los Ángeles 2028. 🏊‍♂️🏆



Platicamos en exclusiva con… pic.twitter.com/JrydsqMaCl — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 26, 2026

Tras su participación olímpica en París 2024, el nadador mexicano divide su vida y entrenamientos entre dos continentes. Su hermano ya residía en Alemania por motivos de estudio, lo que facilitó que Paulo conociera a su entrenadora alemana, Sheela Schult, quien lo acompaña en Santo Domingo.

Actualmente, el nadador entrena en Múnich y viaja a México tres o cuatro veces al año. “Decidió que podía entrenar ahí y está un tiempo en Alemania y México”, explicó su madre.

“Me sabe bastante bien, estoy feliz”, declaró el nadador olímpico Paulo Strehlke, quien dominó de principio a fin el maratón de 10 kilómetros varonil de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para conquistar la medalla de oro en las aguas del Puerto de… pic.twitter.com/ls5dADenJn — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2026

Los retos en el agua para el mexicano

La disciplina de aguas abiertas presenta retos únicos y profundidades que imponen respeto. Ante esto, su madre confiesa el balance emocional que vive en cada competencia.

“Da miedo, pero también la verdad es que normalmente son eventos seguros donde hay personal, mucha seguridad, así que hay que confiar en que él también tiene la experiencia”, afirmó, añadiendo que su tranquilidad se basa “siempre confiando en que Dios lo cuida en las profundidades”.

Tras sus triunfos dorados, Strehlke se prepara para debutar en la justa regional en alberca, en pruebas de fondo que sumarían cinco participaciones en Santo Domingo. Para su madre, el sacrificio ha valido la pena: “Sus logros nos dan felicidad; verlo triunfar es el mejor regalo”, concluyó.

Las dos medallas de oro de Paulo Strehlke en los juegos del centenario fueron en el maratón de 10 kilómetros y en la prueba de 3km sprint “knock out”.

DCO