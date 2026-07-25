Paulo Strehlke se cuelga la medalla de oro en los 10 kilómetros de Aguas Abiertas

El nadador olímpico Paulo Strehlke dominó de principio a fin el maratón de 10 kilómetros varonil de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para llevarse la medalla de oro en las aguas del Puerto de Sansouci.

El joven de 20 años, originario de Cuernavaca, Morelos se impuso al fuerte oleaje y a nadar por más de dos horas bajo una temperatura de 33 grados centígrados, enfilándose desde la mitad de la prueba en solitario hacia la meta, misma que cruzó en 2:02.34 horas. Jeison Rojas de Costa Rica fue plata y el tricolor Diego Obele, bronce (2:05.07).

“Me sabe bastante bien, estoy feliz”, declaró el nadador olímpico Paulo Strehlke, quien dominó de principio a fin el maratón de 10 kilómetros varonil de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para conquistar la medalla de oro en las aguas del Puerto de… pic.twitter.com/ls5dADenJn — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2026

“Me sabe bastante bien, estoy muy feliz, fue una prueba muy larga, acabarla me sabe espectacular”, mencionó el fondista, quien ahora espera recuperarse para sus siguientes pruebas en aguas abiertas y alberca de curso largo, teniendo el reto de cinco eventos.

En Santo Domingo está acompañado por su entrenadora alemana Sheela Schult y su mamá Sara Delgado, quienes también celebraron el logro del nadador mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Con el sabor amargo de quedarse sin la medalla de oro por errores logísticos de la organización durante la llegada, las nadadoras mexicanas Yuritzi Salgado y Dalia Moreno recibieron las preseas de plata y bronce en el maratón de 10 kilómetros femenil de los XXV Juegos… pic.twitter.com/MddUixpyu3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2026

Nadadoras mexicanas pierden el oro por temas logísticos

Errores logísticos del Comité Organizador afectaron a México en la final del maratón de 10 kilómetros femenil de aguas abiertas, cuando las mexicanas dominaban la final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano acudió a Puerto San Sauci y brindó palabras de apoyo a las nadadoras Yuritzi Salgado y Dalia Moreno, solicitando al delegado Daniel Delgadillo manifestar la inconformidad del país para solucionar el anclaje de bollas hacia la meta.

Con el sinsabor de haber perdido la medalla de oro, las seleccionadas tricolor Yuritzi Salgado y Dalia Moreno recibieron la medalla de plata y bronce respectivamente, y esperan sumar más metales en los próximos días.

“Iba llegando a la meta pero fue cuestión del embudo y que no había boyas de referencia, pero aún así feliz con el resultado y ese cierre que me valió para la plata”, destacó Yuritzi Salgado, quien cronometró 2.18.44, mientras que el oro fue para Paola Pérez, de Venezuela (2:18.25).

DCO